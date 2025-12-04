聯邦LINE Bank聯名信用卡延長「扣款禮5％回饋」最高領600元

聯邦LINE Bank聯名信用卡延長「扣款禮5%回饋」回饋最高10.5%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入12月，各發卡行又要檢討明（2026）年度的消費回饋，純網銀LINE Bank與聯邦銀行合作發行的聯邦LINE Bank聯名信用卡，原定12月底截止的「扣款禮5%回饋」，提前拍板再延長，至明年7月底。

LINE Bank指出，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，免解任務、免登錄，再搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高可獲得10.5%現金回饋，歸戶每次最高回饋200元共計3次。

但須注意此加碼回饋限定活動期間內｢首次核卡」，且核卡日起算180天內透過LINE Bank主帳戶自動扣款，每次扣繳成功可獲扣款金額5%回饋，歸戶限領3次，每次回饋上限為200元，總計最高新台幣600元；聯邦LINE Bank聯名卡人氣網購、影音、遊戲平台活動加碼3%，每月上限300元。

