國泰世華銀發布財務健康報告 已退休者每月花費達7.2萬

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行攜手資誠企業管理顧問公司（PwC），發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》，調查發現，民眾預估退休後每個月生活所需花費從2023年的4.9萬上升到2025年的6.1萬，更驚人的是，已退休者實際每個月的花費更從5.7萬暴增至7.2萬元。顯示多數人對未來財務需求缺乏精準評估。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平指出，本次調查回收超過3萬份有效樣本，確保結果更貼近真實財務狀況，並從日常生活收支、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足5大構面，深入剖析臺灣民眾的財務健康狀況。

今年度調查結果顯示，臺灣全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分，顯示民眾在面對經濟不確定性與市場波動時，財務韌性不足。調查進一步發現，「風險抵抗力」與「財務信心」是下降最明顯的構面。

其中，34歲以下族群的「風險抵抗力」平均下降12個百分點，顯示年輕世代在儲蓄習慣與緊急應變能力上相對薄弱，亟需建立更穩健的財務基礎。此外，近半數民眾認為自己在面對重大金融衝擊時準備不足，且整體金融知識與投資信心呈現下滑趨勢。

「財務信心」方面也普遍下滑。全球政經局勢動盪產生的市場波動與金融商品複雜度提升，使民眾在投資決策上更趨保守，甚至有部分族群完全停止投資，轉而持有現金以降低風險。

國泰世華銀協理鄭凱中指出，本次報告也揭示國人退休準備不足的隱憂，除了退休後預估每個月生活所需花費從2023年的4.9萬上升到2025年的6.1萬，更有高達82%的未退休民眾估計退休後實際可能所需的生活開支6.1萬，低於已退休者實際每個月的花費7.2萬元，凸顯「退休花費與準備金高於民眾預期」，現有準備與未來需求之間存在落差。

報告也顯示，財務健康表現優異的民眾，普遍具備3項關鍵特質。首先，他們擁有定期檢視財務狀況的習慣；其次，持續參與市場並採取多元投資配置，能顯著提升財務健康分數，相較僅儲蓄或單一投資商品者，分數差距更為明顯。最後，金融知識與工具運用能力也是關鍵，熟悉金融商品與風險概念、善用AI工具與專業諮詢服務的族群，財務健康分數表現更佳，顯示持續學習與科技應用已成為提升財務韌性的核心動力。

