上半年房地合一稅額 適用自住優惠賺最多

2025/12/04 15:40

房地合一稅的稅率級距，隨著持有時間拉長、稅率也跟著減輕。（記者徐義平攝）房地合一稅的稅率級距，隨著持有時間拉長、稅率也跟著減輕。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年應繳房地合一稅的民眾、出售的房產增值金額至少135萬元。房仲業者彙整上半年房地合一稅各稅率級距平均應繳金額，再進一步回推單件房屋平均買賣獲利金額，其中適用自住免稅額400萬元、稅率10%的民眾，平均獲利金額最高、逾735萬元。

稅率20%平均獲利443.6萬元

根據信義房屋彙整，上半年適用稅率45%的件數有6701件、單件平均應繳稅額約61.1萬元，回推單件平均獲利金額落在135.8萬元，不過，上半年則以適用稅率20%的民眾最多、高達2.11萬件，單價平均應繳稅額約88.7萬元，回推獲利金額可能落在443.6萬元，為稅率級距中，推估平均獲利金額第二高。

不過，單件平均獲利金額最高的要屬稅率10%、上半年有1592件，單件平均應繳稅額約33.5萬元，推估單件平均獲利金額落在735.1萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅的稅率級距，隨著持有時間拉長、稅率也跟著減輕，而持有滿5年以上的屋主正好完整參與前一波房市多頭。

不過，今年房價進入盤整，部分區域甚至出現房價回檔現象，曾敬德認為，長期持有的民眾，出售房屋基本上還是有增值空間，不過，可能不像去年那樣拉高，至於，房地合一稅自住免稅額，則必須要符合戶籍登記且連續滿6年外，還需要有實際居住事實，才符合使用免稅額400萬元、稅率10%的優惠。

