避免人工智慧熱潮泡沫化 賴清德紐時專訪提必要措施

賴清德表示，全世界各國的領袖、特別是國家的產業，關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。（路透資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索爾金（Andrew Sorkin）專訪，台北時間今日凌晨播出。在被問到是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化？總統回答，身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

總統進一步說，也就是說，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

針對台美關稅談判，賴清德說明，台灣希望藉由談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化與美國的經貿合作關係，讓台灣產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

