聰泰總座：機器人專案動能不會停 成長趨勢不可逆

聰泰總經理林宏沛今日表示，受輝達Thor 平台帶動，全球機器人相關專案正大量湧現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI影像與工業邊緣運算擷取卡供應商聰泰（5474）總經理林宏沛今日表示，受輝達（NVIDIA）Thor 平台帶動，全球機器人相關專案正大量湧現，以公司的角度來看，「動能一直來、不會停」，機器人產業已經形成不可逆的長期成長趨勢，聰泰除了今年維持雙位數成長，來年動能同樣明確。

林宏沛指出，輝達Thor模組為機器人而生，現階段「沒有替代性」，全球只要啟動機器人開發，多半都以Thor作為討論基礎。因此近期公司接觸的案源「幾乎全部都是機器人」，詢問度增速明顯，公司甚至不再特別統計專案數量，而是「專心把每個案子開花結果」。

林宏沛認為，機器人產業已經確立成長路徑，市場將逐步自然往前推進，「這個趨勢已經不可逆」。以明年而言，只要是圍繞Thor的機器人專案，需求將持續湧入，「動能不會停」。

林宏沛強調，機器人擁有大量感測器，無論是外觀上能見或是放置於設備內部的「眼睛」，都會生成巨量資料，這些資料已不再上雲處理，而是轉向地端邊緣運算（Edge Computing）。公司正是在「高速影像處理、邊緣算力、超高速資料傳輸」三個環節具備完整整合能力，成為輝達生態系中的重要協作夥伴。

林宏沛說，不是只有演算法與算力重要，若傳輸卡住，整體系統仍無法運作，這也是聰泰被輝達與合作夥伴拉入大聯盟的原因之一，「我們更偏向解決高速資料傳輸的角色，這是很多系統的真正瓶頸。」

在生態系方面，林宏沛透露，聰泰已與鴻海等大型企業保持緊密合作，把「眼睛（影像）」與「大腦」結合。公司從過去單純銷售影像模組，提升到能提供「整顆頭、心臟」的整體系統方案，從後端供應鏈走向更明顯的市場位置。

隨著生態系擴大，聰泰的應用也不再局限於新興領域，由於製造業對機器人與高階影像需求亦加速浮現，「新的生意會一直進來，我們也不會繼續再『躲在後面』了。」

除了機器人之外，聰泰在醫療影像領域深耕十多年，產品多應用於頂級、超高速資料量的醫療設備。林宏沛觀察，高階醫療影像並非消費性應用，而是高度專業、要求極高的領域，也與聰泰的核心技術最為貼合，隨著合作夥伴導入，公司在醫療設備中的角色將更為明確。

面對專案擴張，聰泰持續招募影像技術人才，未設定招募上限，「我們的門從來沒有關過，只要喜歡影像、想做酷專案的人都很歡迎」，聰泰專注於設計開發服務，最重視的就是與客戶共同把技術做好，推動產品走向量產，自然就會吸引更多訂單。

