外送員專法立院初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額；並建立外送員申訴制度。業者也應為已成立外送服務契約之外送員投保團體傷害保險及責任保險。至於法案名稱及立法精神部分則因仍有歧義，保留送交朝野黨團協商。

衛環委員會3、4日排審由朝野立委所提「外送員專法」等26個版本。由於勞動部版本剛結束預告期，尚未送行政院院會通過，為便於委員會審查，委由民進黨立委劉建國等16人提出版本，內容比照勞動部預告草案。

有關法案名稱部分，勞動部版本為「外送員權益保障及外送平台管理法」，而國民黨立委廖偉翔等25人所提版本則是「外送平台管理暨從業人員及合作商家權益保障法」。對此，勞動部長洪申翰表示，本法之精神在於保障外送員之權益，盼將「外送員」等字眼擺在前面；但廖等人持相反意見，雙方無法達成共識。

關於外送員報酬計算方式的關鍵條文，初審通過條文為「外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算『最低工資法』所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元的保障金額。外送平台業者給付外送員報酬，應全額直接給付。每月至少定期發給二次。

立法說明指出，為使外送員每筆訂單有合理的樓地板保障，經衡酌外送平台業者使外送員提供外送服務之實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍計，則每分鐘約為4.1元，換算基本報酬約為41至48元，因此明定每單保障金額為45元，以合理保障短時間訂單的基本報酬。

初審通過條文也明定，外送平台業者應建立外送員申訴制度，申訴內容包括：報酬金額、計算方式及給付時間；停權、終止外送服務契約或其他對外送員不利決定；外送員與合作商家或消費者就外送服務所發生之爭議。此外，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員之申訴。小組人數不得低於3人，其中工會代表至少1人。外送平台業者不得因申訴，而對外送員為不利決定。

另，初審通過條文也規定，外送平台業者應為已成立外送服務契約之外送員投保團體傷害保險及責任保險；未投保前，不得使外送員提供外送服務。外送員連續逾3日無提供外送服務紀錄者，外送平台業者始得暫時停止辦理投保前項保險。

