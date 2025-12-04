穩定幣並不穩定 楊金龍：央行關注4大議題

央行總裁楊金龍出席財金公司金融資訊系統年會發表專題演講。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍首度針對目前各界關注的穩定幣發行發表看法，他指出穩定幣作為新興的金融工具，雖然有其發展潛力，但同時也面臨監管和市場風險的挑戰，他認為未來穩定幣發展仍需依賴央行貨幣為定錨，而站在央行立場關注的議題有四，包含其所涉及消費者保護、對銀行業務影響、跨境支付及貨幣供給，央行將持續與金管會、財金公司、金融機構等共同打造未來數位藍圖。

楊金龍今天出席財金公司金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題專講，談及穩定幣相關議題。

楊金龍指出，穩定幣源於比特幣後的虛擬資產市場需求，目前以 USDT、USDC 等美元穩定幣為主流，但如 USDT 尚未納管且具匿名特性，雖利於跨境支付，但同時容易涉及詐欺、洗錢。若未來穩定幣被納入監管，其速度、成本等優勢是否能維持仍待觀察。儘管穩定幣已延伸至部分實體經濟活動，但每月約 100 億美元的交易量仍遠低於 Visa、PayPal 等傳統工具。

楊金龍也引述BIS說法，認為穩定幣不符合貨幣單一性、彈性以及完整性等貨幣測試標準，難以成為貨幣體系的支柱。學界更憂心其可能重演「野貓銀行」風險，因此楊金龍認為，當前的雙層貨幣體系，仍是未來代幣化貨幣體系的最適模式；亦即，仍須以央行發行的CBDC 為定錨，支援不同私部門貨幣間的互通性及安全性。

各國監管方式主要有三類：制定穩定幣專法（如美國 GENIUS 法案）、虛擬資產法（如歐盟 MiCA）、或修正支付法（新加坡、日本）。我國對穩定幣的監管作法與歐盟相似，金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，作為虛擬資產初級市場發行及次級市場交易的監管專法，其中包含穩定幣相關條文。

因為穩定幣具有支付及交易媒介功能，楊金龍也揭示央行在穩定幣中關注的四項議題，包含其所涉及消費者保護、對銀行業務影響、跨境支付及貨幣供給等。

在消費者保護上，央行認為穩定幣須比照電子支付，要求高度安全與流動性之準備資產，以防擠兌風險，並需跨國監理協調。至於對銀行業務影響，楊金龍說，若穩定幣付息，恐吸引資金轉離銀行，因此美歐皆禁止穩定幣支付利息，以避免形成「影子銀行」。

在跨境支付與外匯管理上，楊金龍指出，我國民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。在貨幣供給上，穩定幣發行多為資金再分配，對 M2 影響有限，央行仍可透過操作維持流動性。

有關國內美元穩定幣的發展，楊金龍說，從川普政府推出 GENIUS 法案來看，美國將支付型穩定幣發行納管，目的在推動美元穩定幣市場發展，其規範非美國境內的發行人，所發行的支付型穩定幣不得於美國境內公開發行或交易，除非該發行商具備技術能力，並承諾遵守美國的法令規定，才會獲得許可。

台灣業者發行美元穩定幣，如欲於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國GENIUS 法案管轄，法遵更為嚴格。目前虛擬市場仍以境外機構發行的美元穩定幣（如 USDT、USDC）為主流，一般民眾可能更偏好持有這些美元穩定幣。

至於新台幣穩定幣，我國支付體系完整，國內已有多元支付工具，如信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等，已可即時支付，且收費低廉。

楊金龍說，新台幣穩定幣雖可作為實體經濟支付工具之一，但它跟電子支付一樣，都是 Pay Before；你還沒有消費前就要把錢先存進去，與金融卡是 Pay Now、信用卡是 Pay After，有所不同。現在消費者也都精打細算，到底要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還要看消費端的需求。

此外，目前以新台幣計價的虛擬資產並不多，且以新台幣計價的 RWA 代幣僅零星個案，所以新台幣穩定幣的未來發展，還須視其他虛擬資產或RWA 代幣實際發展情形而定。

楊金龍認為，對我國而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架以及技術的進步。新台幣穩定幣未來可能還是會在虛擬資產與 RWA 代幣化這些領域發展；發展空間還是要看這些代幣化資產的實際應用情況而定；後續在法規方面，主管機關金管會也會持續洽商本行，並與涉及洗錢防制與防範詐欺的相關部會，共同研定。

因應數位時代的發展，支付工具不斷推陳出新。未來，央行仍將持續推動支付發展與創新， 而發展模式仍應離不開公私協力雙層架構，由央行提供信任基礎及清算資產，並由商業銀行及其他民營機構負責創新並提供客戶端服務。 央行仍將持續與金管會、財金公司、金融機構及其他相關機構或部門合作推動，共同打造未來數位藍圖，共享創新、安全與韌性的成果。

