華航直飛美國鳳凰城 俞大㵢：有助台美交流

華航台北直飛鳳凰城首航班機，在美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場。圖左為華航董事長高星潢，右為駐美代表俞大㵢。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航台北直飛鳳凰城首航班機，在美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場，駐美代表俞大㵢指出，國人在亞利桑那州僑民有3萬多人，航線應該早就開了，將有助於台美交流。

華航台北直飛鳳凰城為亞洲第一家直航的航班，降落鳳凰城天港國際機場當日舉行各項慶祝活動，並且邀約天港機場 CEO Chad Makovsky、俞大㵢、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

請繼續往下閱讀...

俞大㵢表示，華航直飛鳳凰城效益非常高，但為什麼耽擱這麼久？不要說台積電，其實國人在亞利桑那州有3萬個僑民，這個航線早就應該開了，但Better late than never（遲做總比不做好）。

他強調，台灣跟美國的關稅談判，大概接近尾聲，一旦結束之後，台美雙方的經貿投資工業的合作會越來越緊密了，所以台灣在美國的落地會越來越多，雙邊之間的互動會更頻密，所以增加鳳凰城航線只是遲早的問題，尤其是亞利桑那州，不光是台積電，還有其他的產業都會慢慢聚落在亞利桑那州，華航直飛鳳凰城，這是一個好消息。

俞大㵢進一步指出，目前台美航線越增越多，反映出台美之間的關係越來越緊密，人與人、業者跟業者之間都是越來越頻密，所以航線增加是一個很自然的現象，當然航空公司增加航線都是成本考量，但也不是隨便就是要增加，華航開航鳳凰城，表示說是有這個需求，代表台美關係是蒸蒸日上。

俞大㵢指出，台灣對外投資中，現在在美國是佔40%，而不僅是台積電，還有其他產業，台灣產業赴美投資，不是連根拔起移到美國，而是擴增的現象，台灣在美國的產業生意會越來越好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法