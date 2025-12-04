僅23小時！ LINE Pay Money上線首日突破56萬會員開通

LINE Pay今日揭露，截至今日14時、短短23小時，已有超過56萬會員開通LINE Pay Money帳戶（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay Money電支昨（3）日下午正式上線，隨即引爆申辦潮，LINE Pay今日揭露，截至今日14時、短短23小時，已有超過56萬會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待。

LINE Pay指出，LINE Pay Money自昨日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，因湧入大量開通申請，與銀行間的系統通訊延遲，導致部分用戶在開通時遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

為消化瞬間大量申請，LINE Pay已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢。

LINE Pay為慶祝 LINE Pay Money上線，祭出多重限定優惠，即日起至12月31日，開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，可獲保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠，其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

針對前100名開通的額滿訊息，將公告於LINE Pay官方帳號貼文專區，符合優惠資格的用戶，將在2026年1月15日後，陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，提醒用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。

