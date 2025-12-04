一帶一路太無良 外媒不忍了揭秘魯中資港口秘辛

外媒披露，中國出資興建的秘魯錢凱港對環境造成的損害。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一帶一路倡議不僅造成窮國誤踩債務陷阱，還爆出危害環境問題。外媒指出，中國出資興建的秘魯錢凱港（Chancay）可能將亞馬遜雨林推向崩潰邊緣。當地藝術家爆料，最初的環評報告在幾乎沒有徵求公眾意見下獲批，他因積極參與維權活動而收到死亡威脅；漁民更抱怨，自工程開工以來漁獲大幅減少，為此祭出賠償金與獎學金，部分團體開嗆這根本是「封口費」。

《拉丁美洲郵報》報導，在秘魯一處曾經寧靜的海灘上，一座由中國支持的巨型港口正在拔地而起，它承諾將加快與亞洲的貿易往來，卻也在悄悄威脅著維持地球氣候穩定的亞馬遜雨林。自從錢凱港開港，科學家警告說，秘魯可能很快就會建造一條直通亞馬遜雨林的高速公路，而亞馬遜雨林正走向崩潰。

報導稱，錢凱港是中國「一帶一路」倡議在該地區的旗艦計畫，對於秘魯而言，這個超級港口實現了其長久以來的夢想：將秘魯打造成為南美洲通往太平洋的主要門戶，從而將通往亞洲的航運時間縮短十天甚至更多。

對中國而言，其利害關係更顯而易見。該港口為拉丁美洲的銅、鋰、木材、大豆和牛肉提供了一條「直接專用通道」，使其能夠東運；同時也為中國的汽車、機械和電子產品提供一條更快捷的回流途徑。正如「內部氣候新聞」（Inside Climate News）報導的那樣，錢凱港旨在成為北京全球戰略中獲取亞馬遜相關商品供應的關鍵。

威克森林大學（Wake Forest University）亞馬遜科學創新中心執行董事費爾南茲（Luis Fernandez）在接受《內部氣候新聞》採訪時表示，這個港口就像一塊磁鐵，他們會找到更有效的翻越安地斯山脈、接入錢凱港的方法。

這些所謂的「高效方式」正是生態學家夜不能寐的原因。這座巨型港口重新喚起了人們對橫貫鐵路、公路和河道走廊的憧憬，這些走廊將亞馬遜西部與太平洋直接連接起來。今年7月，中國和巴西正式同意研究一條從巴西大西洋沿岸延伸至錢凱港的新鐵路；中國已承諾向區域基礎建設提供約500億美元的資金。

擬議的公路全長430英里，從巴西的Cruzeiro do Sul延伸至秘魯林帶中心的Pucallpa，這條公路將穿過地球上最大的無路生物多樣性區域之一，科學家已經擔心亞馬遜雨林正接近臨界點，在一個碳儲存對於維持地球穩定至關重要的世界裡，增加森林退化的方向，都是巨大錯誤。

從表面上看，秘魯擁有完善的環境法律。實際上當大型專案出現時，這些法律往往被忽視或改寫。環境律師告訴《內部氣候新聞》，監管的薄弱正是中國國有企業及其合作夥伴選擇秘魯的原因之一。

錢凱港專案目前由中遠海運持有60%的股份，秘魯礦業巨頭Volcan公司持有40%的股份。儘管當地和國際專家指出該項目存在許多缺陷，但它仍然順利通過環評。期間還爆出醜聞，負責大型計畫評估的秘魯國家環境評估局（SENACE）的六名官員因與港口審批流程相關的環境犯罪被起訴。

秘魯最近則通過一項法律，禁止維權組織對政府提起環境或人權訴訟，這項舉措遭到了國際特赦組織和人權觀察的譴責。

中國大舉資助秘魯興建錢凱港，當地居民遠聲載道。（示意圖，美聯社）

對錢凱附近的居民來說，港口的環境風險並非抽象的概念，而是切身的現實。藝術家兼店主阿爾塞（Miriam Arce）至今仍記得2016年那一天，爆炸毫無預警地開始。兩年多來，438次爆炸夷平沿海山丘，炸了房屋，震撼這座擁有6萬人口的小鎮。他們同時炸毀了山丘、隧道和港口，簡直太瘋狂了。

阿爾塞發現最初的環境評估報告在幾乎沒有徵求公眾意見的情況下獲得批准，於是成立錢凱保衛陣線。她說，自己因為積極參與維權活動而收到死亡威脅。漁民抱怨說，自工程開工以來，魚類資源，包括石首魚（corvina）等名貴魚類，都大幅減少。一些協會接受賠償和獎學金；另一些協會，例如路易斯（Antonio Luis）所代表的協會，則拒絕接受，他們直言這跟本是「封口費」。

報導總結，錢凱港很可能成功讓祕魯成為太平洋的門戶，並深化與中國的聯結。但若缺乏強而有力的保障、透明的規劃與地方的支持，該港口也將加速亞馬遜森林的砍伐，助長無法負責任的菁英，並將雨林推向無法回頭的地步。

