Google揭2025人物搜尋榜！川普奪冠、網紅與本土名人掀輿論熱潮

2025/12/04 14:27

從川普的國際影響力，到台灣網紅、演藝圈與政治人物動態，都成台灣民眾熱門的網路搜尋。（業者提供）從川普的國際影響力，到台灣網紅、演藝圈與政治人物動態，都成台灣民眾熱門的網路搜尋。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今（4）日公布「2025 台灣年度搜尋排行榜」，其中「人物快速竄升榜」呈現多元面貌，從川普的國際影響力，到台灣網紅、演藝圈與政治人物的動態，交織成2025年獨特的台灣輿論環境。

2025年人物搜尋榜單中，第一名由川普拿下，顯示台灣民眾持續關注國際政治動態，從台美互動到全球關稅與經貿議題，川普的言行常成為討論焦點，也促使相關議題在台灣搜尋量同步升高。

第二名為粿粿、第三名為江祖平、第四名紅姐，展現台灣人對網紅、演藝圈與情感話題的高關注度，這些人物往往因節目事件、個人故事或社群討論引爆搜尋量，在瞬息萬變的網路文化中成為情緒的出口。

政治圈也在榜上占一席之地，第十名鄭麗文在接任國民黨主席後，討論熱度與搜尋量同步飆升，顯示台灣民眾在娛樂之外，依然高度關心政壇變化。

今年榜單另一個特別現象則是「名人夫妻檔」，第五名連晨翔與第七名劉品言雙雙上榜，喜訊、婚事，依舊是台灣人樂於搜尋的娛樂焦點。

