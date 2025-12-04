紐時DealBook峰會採訪賴清德記者超大咖 財經網紅：等同對華爾街講話

紐約時報專欄作家索爾金（Andrew Sorkin）4日和台灣總統賴清德透過視訊連線發表演說。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」4日凌晨登場登場，總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，引發外界關注。財經網紅胡采蘋今稍早在粉專「Emmy追劇時間」發文表示，賴清德接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的索爾金（Andrew Sorkin）是非常有名的企業併購新聞記者（M&A reporter）。

胡采蘋稱，包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視DealBook Summit，紐時因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此索爾金為紐時創建了DealBook Summit這個產品線，紐時跟他本人都是名利雙收。

胡采蘋指出，索爾金2011年加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、戴蒙隨便訪，因此索爾金在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但索爾金永遠在那。

胡采蘋也提到，Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以索爾金的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對索爾金來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」。

而今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的L只能排在重量級貴賓的倒數第2名。

胡采蘋還指出，今年海景第一排重量級貴賓最大咖的應該是Palantir的執行長卡普（Alex Karp），他是哈伯瑪斯的博士班學生，在矽谷菁英的巨大反主流壓力下，最早主張科技業應該跟國家合作，保衛民主體制。

其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。

而比較具有大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有美保守派青年領袖Charlie Kirk遺孀、Turning Point USA執行長暨董事長艾瑞卡·柯克（Erika Kirk）也有出席，以及第3季財報一出股價一天大漲4成的妖股甲骨文，他們創辦人艾利森（Larry Ellison）的兒子大衛·艾利森（David Ellison）也受邀出席。

胡采蘋認為，賴清德總統的講話非常得宜，非常驚訝的，今年台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，錢真的才是最誠實的。賴清德總統的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。

而DealBook Summit主辦單位對台灣也非常尊重，介紹賴清德總統是「台灣總統（President of Taiwan）」，開場還說「他的國家不僅僅是中國的鄰國，而是一個民主、自我治理的島嶼……（His country is not merely a neighbor of China, it is a democratic self-governed island…..）」。

胡采蘋認為，在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，DealBook Summit這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功。

胡采蘋文章最後讚嘆：「一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖」。

