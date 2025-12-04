誰是2025最熱門AI工具？Google搜尋榜揭曉由「它」奪冠

在年度關鍵字的總榜裡，在東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google今（4）日發表「2025台灣年度搜尋排行榜」，呈現出一個同時擁抱科技、也深切熱愛生活的台灣樣貌。人們一方面熟練運用各式AI工具，讓創意在數位世界裡不斷延伸；另一方面，也透過搜尋追蹤真實世界的脈動，確認安全、維護權益、解決生活難題，並與他人分享資訊、連結彼此。

其中，Google公布的「2025快速竄升AI工具榜」，榜首由Gemini奪下，不只受惠於Google生態系，也因跨平台整合與日常可用性，成為台灣人搜尋的AI工具冠軍。第三名的Grok靠著X（舊Twitter）上的社群擴散，成一股全新搜尋力量；而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的NotebookLM也榮登第四名。

從榜單可見，台灣人不只在使用 AI，更在積極學習、創作、開發AI。（業者提供）

其他像是Nano Banana和Sora等影像生成的AI 工具，隨著社群話題的發酵備受關注 ；另外，不少人也在這股AI浪潮中，選擇積極把AI導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造AI代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。

這股好學的精神，同樣反映在年度關鍵字的總榜裡，在東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求。從榜單中也顯見台灣人對AI展現了前所未有的熱情，成為許多人在生活與工作中的「第二大腦」。

