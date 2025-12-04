工商協進會號召公益 5日開跑、捐血就送300元禮券

工商協進會號召捐血做公益。（工商協進會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會本月5日將在大安捷運站旁舉辦捐血活動，捐血250cc就送300元7-11禮券，捐500cc好禮雙倍送，歡迎大家熱心捐熱血，一起做公益。捐血活動時間為上午9點至下午4點30分，地點是台北市信義路、復興南路交叉口大安捷運站旁（復興南路1段390號前）。

工商協進會表示，協進會作爲以服務工商企業界為目的之社團法人，多年以來也積極參與公益活動，如金門、馬祖勞軍、花蓮大地震時發動理監事愛心捐款協助災區重建、參與台北英橋商務協會支助救世軍埔里春風之家的慈善義賣、贊助台灣原住民文化推廣協會舉辦關懷花蓮、台東地區偏鄉國小之性侵害防治防身教育宣導活動、捐贈華碩文教基金會「再生電腦希望工程」活動協助偏鄉弱勢學子等，多元、廣泛、積極參與各項公益活動，並多次獲得內政部頒發全國性社會團體公益貢獻獎金、銀質獎的肯定。

請繼續往下閱讀...

工商協進會表示，自2020年12月辦理第1次公益捐血活動，除2024因故未辦理外，今年已將邁入第5個年頭，在熱血民眾踴躍支持之下，募集熱血成果一年比一年豐碩，對舒緩血荒略盡棉薄之力。協進會今年再次協調台北捐血中心在上述時間地點舉辦，也發動大台北地區的理監事們，呼籲所屬企業員工於當天踴躍參與，也歡迎熱心捐血助人之善心人士、或當天路過大安捷運站附近之民眾相招來捐血，「你捐熱血、我送好禮」、大家一起做公益，好禮數量有限，送完為止，請所有熱心人士踴躍參與，捐血一袋、救人一命。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法