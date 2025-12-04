LINE貼圖2025榜單出爐！本土IP跨界推升16億日圓商機

原創貼圖排行榜由「LOVE RABBIT 戀愛兔」強勢登頂。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE貼圖今（4）日揭曉2025年度排行榜，今年榜單由原創角色與跨界聯名全面掀起話題。其中原創榜最大亮點是由NishimuraYuji（西村優志）創作的「LOVE RABBIT 戀愛兔」強勢登頂「年度原創貼圖」榜首；Nagano筆下的「吉伊卡哇」則以療癒又高度情緒共鳴的反差萌魅力首次入榜，而「醜嫩狗勾」與「那隻水母」雙雙擠進前十大，成為今年最強黑馬。

官方貼圖排行榜三麗鷗角色大受歡迎。（業者提供）

「十大原創貼圖榜」今年吸睛程度破表，其中「戀愛兔」以戀愛、家庭到親情等多場景創作爆紅，貼圖如「你外遇！」、「你不愛我了」等俏皮「情勒語氣」在社群瘋傳；另一個深受台灣用戶喜愛的「GOKIGEN PANDA 開心熊貓 」則以孩子與媽媽的溫馨互動如「馬麻 聽我說～」、「我是媽媽唷」引發眾多用戶用貼圖向媽媽撒嬌的潮流。

「官方貼圖榜」則呈現跨界聯名成市場主流，國際品牌積極攜手台灣創作者，包括由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製的「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」，以圓滾滾插畫讓寶可夢角色獲台日用戶一致好評。

三麗鷗也持續採跨界策略，與「變種吉娃娃」推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃」動態貼圖掀話題，並與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」及「布丁狗與喵喵怪的貼貼」等聯名系列，使三麗鷗角色以嶄新風格觸及不同族群，也成功推向海外市場。

LINE首次公布最常被使用的回應表情為各式「讚」。（業者提供）

LINE今年新推出的「表情回應」功能更累積每月940萬不重複使用者，帶動表情貼使用方式全面升級，包括單張作為小貼圖傳送、置入文字訊息強調語氣或直接作為訊息回應；而LINE首次公布最常被使用的回應表情為各式「讚」，象徵正向互動最受歡迎。

LINE貼圖持續支持在地創作，台灣市場創作者2025年平均累計銷售額再創新高，TOP10總額突破16億日圓，在跨界合作、社群話題與多元創作風格推動下，迎來全新高峰。

