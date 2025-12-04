藥妝店食品為何便宜到離譜 ? 日媒「1句話」破解背後秘密

日媒指出，部分日本藥妝店販售的蛋、豆腐、麵包，竟比超市便宜，顯示日本購物戰場已悄然改寫。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕走進日本的藥妝店，許多人都會驚訝店中的豆腐、牛奶、麵包、零食怎麼能便宜到離譜，價格甚至比隔壁超市還便宜。日媒指出，現今日本醫藥用品店變成「平價食品補給站」，甚至威脅到超市的地位。

據日本流通業觀察指出，藥妝店食品變便宜的背後，其實是一套完整的商業模式變革，以高毛利商品補貼食品，快速週轉率帶動現金流，再加上消費行為變化與競爭環境重塑，才造就這場「超市對戰藥妝店」的價格戰。

日媒指出，藥妝店崛起已是不爭事實。日本約2萬家藥妝店，在2024年總銷售額突破10兆日圓（約新台幣2兆元），其中食品相關銷售占比高達28%，增速甚至超過化妝品與醫藥品。像九州起家的「コスモス藥品」更把食品佔比拉到60%以上，常以超低價的食品吸引客人，再靠高毛利的醫藥品與保健食品賺取利潤，迅速攻城掠地。

據了解，食品的庫存周轉速度遠高於藥品與日用品，是重要的現金流來源。這意味著，只要食品能吸引人流，藥妝店就能以低毛利甚至「收支打平」的方式賣食品，卻依然在整體獲利上勝出，結果是豆腐、雞蛋、牛奶、麵包等日常品項往往被當成「價格招牌」，比超市還便宜。

同時，日本消費者行為正在改變，越來越多的家庭不再做複雜料理，連刀具都不買，袋裝食品、常溫食品、零食與飲料需求飆升，正是藥妝店擅長的品項，這也讓超市傳統的「生鮮領域優勢」受到挑戰。

但專家指出，超市依然有不可替代的地位，真正新鮮的蔬菜、魚肉與水果是藥妝店難以大量經營，其人力、設備與供應鏈也不是同一層級，許多超市靠著穩定品質與清楚的低價策略持續受到市場支持。

日媒指出，倘若超市只端出沒有特色的品項、價格也缺乏吸引力，很容易被消費者拋棄。因此，當下的日本零售業就出現「超市守著生鮮基本盤，藥妝店用便宜食品不斷搶人流」新競爭格局。

