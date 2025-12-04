自由電子報
台灣首家！寶齡家用三合一快篩試劑通過衛福部核可

2025/12/04 11:49

寶齡家用呼吸道三合一流感AB型&amp;新冠病毒抗原快速檢驗試劑，率先通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准。圖為寶齡富錦總經理江宗明。（資料照）寶齡家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑，率先通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准。圖為寶齡富錦總經理江宗明。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕寶齡富錦生技（1760）今日宣布，旗下體外診斷品牌飛確Vstrip所研發的「家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑」，率先通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得家用體外診斷醫療器材許可證。

寶齡表示，這項產品為台灣市場第一款可由非專業人士自行操作，同時檢測A型流感、B型流感與COVID-19的家用多合一快篩試劑，預計於2026年初正式上市。

此次寶齡富錦旗下飛確（Vstrip）自主開發的三合一家用快篩，可協助民眾迅速辨識呼吸道病毒，讓使用者能及早掌握感染狀況並進行適當隔離，有效降低醫療體系負擔。

寶齡表示，本次三合一快篩取得核准，是公司在呼吸道診斷產品線的重要里程碑，也再次展現旗下飛確Vstrip在多病原與多合一檢測領域的技術深度與研發能量。

寶齡指出，全球對呼吸道疾病快速檢測的需求持續攀升，「多合一快篩」已成為國際主流趨勢。飛確此次取得核可的三合一產品上市後，不僅能強化公司在家用快篩市場的佈局，更可望在流感與COVID-19共流行的市場環境中發揮強勁競爭優勢，成為帶動未來營收的重要新動能，同時也為公司後續開發更高階的多病原檢測技術奠定關鍵基礎。

