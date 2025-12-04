房市最嚴管制已過去 金馬年將是合理房價購屋的一年

對於剛性需求與換屋族而言，明年是一個可望以更合理房價購屋的時間點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新青安排除、央行放寬第二戶換屋切結時間，種種跡象顯示房市管制最嚴時刻已過去，預期明年將是「調整、整理、等待」的一年。

根據台北市不動產仲介公會推估，今年台北市全年買賣移轉棟數很大機會落在2.2萬至2.3萬棟間、年減幅約24%，恐怕將寫下近9年來的新低紀錄，甚至很接近2016年的慘況。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，房市在經歷近兩年的急速萎縮、政策打壓與全球經濟不確定性後，氛圍正悄悄轉變，即便明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但9月時，金管會將新青安房貸排除在「銀行法」第72之2條之外，後續央行也延長換屋族切結換屋限期至18個月，顯示房市最壞階段已過去。

即便今年台北市房市交易冷淡，但房價上卻顯得格外堅挺，台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，像是旋轉豪宅「陶朱隱園」突破前央行總裁彭淮南的「單價300萬豪宅防線」，進一步將台北市豪宅天花板再往上推高。

旋轉豪宅 推高房價天花板

再來是蛋白區預售價格屢創新高，特別是北投士林科技園區所在的北投、士林房價屢屢創新高，甚至有急追蛋黃區價格之跡象。

展望2026年的金馬年房市，蘇金城指出，將會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛性需求與換屋族而言，明年是一個可望以更合理價格購屋的時間點，對建商與房市投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要一年。

