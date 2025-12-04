自由電子報
友達跨域整合3D與AI技術 醫療事業群明年拼雙位數成長

2025/12/04 11:30

友達集團旗下達擎董事長吳宜芳（右）與營運長廖世宏出席2025台灣醫療科技展（記者陳梅英攝）友達集團旗下達擎董事長吳宜芳（右）與營運長廖世宏出席2025台灣醫療科技展（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）集團由子公司達擎領軍，攜手友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴共同亮相2025台灣醫療科技展。達擎董事長暨總經理吳宜芳表示，友達在專業醫療顯示器領域以超過三成的全球市占率穩居龍頭，X光感測器市場占比亦達三成。未來將以顯示與感測技術為核心，深化垂直場域，持續推出整合型醫療解決方案。

營運長廖世宏指出，友達醫療事業近年保持約20%年複合成長，明年仍可望維持雙位數增幅，成長動能穩健。

吳宜芳強調，智慧醫療的推進不僅依賴單一技術，而是整合整個生態系的能力。友達透過集團協同，並與AI、邊緣運算及臨床端合作夥伴緊密連結，打造跨域整合的創新應用。從顯微手術輔助到遠距教學平台，目標是提升醫療精準度、安全性與團隊協作效率，帶動產業向高值化與永續發展邁進。

今年友達以「超越3D、精準AI」為主題展示最新成果，整合顯示技術、影像串流、邊緣運算及AI算力，推動3D可視化、AI輔助判讀、中醫數位化檢測等多項創新應用，期望為醫療體系帶來更高效率、更精準且更智慧的診斷與治療體驗。

