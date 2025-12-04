瓦城美國首店本月試營運 釋出500個職缺

瓦城泰統（2729）集團董事長徐承義宣布正式跨出海外展店的第一步，美國首店「Very Thai USA」將於本月啟動試營運，成為瓦城泰統集團邁向國際舞台的重要里程碑。（瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）集團董事長徐承義宣布正式跨出海外展店的第一步，美國首店「Very Thai USA」將於本月啟動試營運，成為瓦城泰統集團邁向國際舞台的重要里程碑。

隨全球研發中心於近日正式啟用，集團營運能力再升級，透過整合菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全、物流管理5大功能，進一步提升營運效率。

美國展店計畫的啟動，集團也將同步強化全球人才與跨國管理佈局，在世界舞台展現競爭力。

因應快速擴張與國際化需求，集團宣布明年度將釋出超過500個職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員。

同時也積極網羅跨產業人才與科技背景的專才，期待吸引更多具備國際視野的夥伴加入，共同迎接集團新一年的成長挑戰，穩步邁向2030年全球30品牌、500家店的「30500目標」。

展望明年度，集團將持續以多品牌策略精準展店，全年將以雙位數店成長為目標，深化布局全台重要商圈。

在人才需求殷切之下，集團亦將持續優化具有競爭力的薪酬福利和培訓計畫，每年皆固定根據同仁考核表現，進行調薪與升遷，優秀同仁一年內薪資調幅有機會達15%~25%。

此外更提供多種績效獎金方案，包括月獎金、季獎金，以及其他激勵措施。完善制度不僅留才，更能吸引更多優秀人才，以提供顧客更卓越的服務。

