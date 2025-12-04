賴總統︰三大關鍵點 目前是台灣發展醫療科技絕佳時機

賴清德總統今參加醫療科技展，認為目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕總統賴清德今天參加醫療科技展，他致詞時表示，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機，有三個關鍵點。

賴總統表示，第一，台灣不只是醫療水準好，生技產業也已具相當規模，更難得的是，台灣擁有非常強大的科技產業，不論是半導體、人工智慧、物聯網，或是雲端運算、5G通訊等，「強強聯手」為臺灣持續發展醫療科技產業奠定了堅實的基礎。

其次是政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展。2016年蔡英文總統上任之後，提出「5+2產業創新」，其中一項就是推動生物醫療科技產業發展。2020年蔡總統連任後，又進一步把精準醫療，列為國家要推動的六大核心戰略產業之一。

今年政府也特別在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療與精準醫療。期望透過大家的努力，由政府做堅強後盾，讓國人更健康、國家更強，也讓世界能夠擁抱臺灣。

第三，在法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。2021年通過「生物醫藥產業發展條例」，今年又通過「再生醫療法」以及「再生製藥條例」，這些法制的完備，對臺灣醫療科技產業的發展可說是推波助瀾。

在經費方面，除了國科會、經濟部、國發會等既有經費之外，在健康台灣推動委員會之下，另外編列了一個為期五年、總額489億元的「健康台灣生根計畫」，其中一個重點，就是推動智慧醫療。

近年來，臺灣的醫療服務持續走向國際，包括「醫療新南向」政策，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制，讓臺灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

