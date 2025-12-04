美元跳水！新台幣一度升破31.3元關卡 目前升幅逐漸收斂中（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據疲弱，聯準會12月降息機率大幅攀升下，美元指數貶破99大關，在美元轉弱下，新台幣兌美元匯率一早升破31.3元價位，最高觸及31.29元、逾1週新高，惟台股開高走低，匯價升幅也隨之收斂，目前又回到31.318元附近。

ADP就業報告顯示，美國11月民間就業意外減少32,000 人，不如市場預期，報告公布後，美元應聲走弱，加上美國總統川普暗示下一任聯準會主席將由白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett） 出任，也不利美元後市。

新台幣匯價昨日結束連3黑後，今早以31.32元、升值2.4分開出，隨即升破31.3元關卡，惟最高升底31.29元後，升幅隨台股翻黑逐漸收斂，午後可以觀察外資動向。

在主要亞幣方面，由於美元指數在亞洲電子盤期間又站回99大關上，日圓、韓元紛紛由升轉貶，是否也影響台幣在午後變盤有待觀察。

