麻吉大哥迎來轉機 過去2天獲利9716萬元

2025/12/04 11:59

「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（翻攝自黃立成臉書）「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（翻攝自黃立成臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕 加密貨幣市場全面反彈，比特幣價格重返9.3萬美元（約新台幣291.48萬元）關卡、以太幣也重新站上3200美元（約新台幣10.02萬元）。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，隨著市場止跌反彈，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成終於迎來轉機，過去2天獲利310萬美元（約新台幣9716.02萬元）。

綜合媒體報導，加密貨幣市場本月1日暴跌，全球第一大加密貨幣比特幣1日在亞洲早盤一度跌破8.5萬美元（約新台幣266.41萬），市值第二大的以太幣跌破2900美元（約新台幣9.08萬）。

然而受美國監管正面進展與短期降息預期升溫的提振，加密貨幣市場跌勢週二（2日）止跌並反彈，比特幣3日重返9.3萬美元關卡，以太幣也重新站上3200美元。

根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，隨著加密貨幣市場止跌反彈，黃立成終於迎來轉機，過去2天獲利310萬美元，總虧損從2128萬美元（約新台幣6.66億元）收窄至1818萬美元（約新台幣5.69億元）。

目前黃立成持倉部位，有9889枚以太幣（價值3172萬美元，約新台幣9.94億元），流動性價格2948.86美元（約新台幣9.24萬元）以及15.5萬枚HYPE幣（價值558萬美元，約新台幣1.74億元），流動性價格18.98美元（約新台幣595元）。

