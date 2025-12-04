自由電子報
焦點股》安國：3奈米AI ASIC專案明年發酵 早盤強攻漲停

2025/12/04 09:56

神盾集團董事長羅森洲集結旗下各公司，全力搶攻AI市場。（記者卓怡君攝）神盾集團董事長羅森洲集結旗下各公司，全力搶攻AI市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下IC設計廠安國（8054）今年開始展現轉型成效，全力發展AI（人工智慧）與高速運算（HPC）市場，另有車用、機器人、無人機等，目前安國已有多項AI專案開發中，安國已拿下首顆3奈米AI ASIC訂單，並完成預定台積電（2330）產能，預計5月完成設計定案（tape out），後續進入量產，該專案為安國加入安謀（Arm）架構後的第一個代表作，公司看好未來可望為營收做出顯著貢獻。

安國早盤股價一度強攻漲停，再創波段新高，但獲利了結賣壓出籠，漲幅快速收斂，截至9:42分左右，安國股價上漲5.14%，暫報153.5元，成交量逾1.24萬張，已超越昨日全天成交量1.12萬張。

神盾集團董事長羅森洲先前表示，神盾集團全面布局「從晶片到智慧，從邊緣到雲端」，持續推動AI晶片設計、感測技術與異質運算平台的研發合作，並使用於AI Data Center，打造AI時代的完整供應鏈生態圈，明年神盾集團首顆3奈米CPU預計5月完成設計定案。

安國與乾瞻科技已聯合推出「使用於AI資料中心的3奈米CPU/AI HPC 異質運算/Chiplet 架構」，展示面向雲端伺服器AI運算的新世代平台，該平台採用3奈米製程與異質整合設計，符合Arm CSA標準，其創新整合趨勢展現高度靈活性以滿足AI運算的多樣性架構，可因應各應用市場急遽成長的AI需求。

