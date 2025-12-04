自由電子報
不是東京 ! 日本「這地」房價漲最兇 台北現況也上榜

2025/12/04 12:35

〔財經頻道／綜合報導〕日本大阪房市熱度持續升溫，在全球16個主要都市中，房價漲幅奪下第一名，紐約以2.9%的漲幅名列第二，接著是孟買與雪梨、同樣上漲2.3%，至於新加坡與東京也呈現小幅成長，分別上漲1.5%與1.4%。

2025年10月時，全球16個主要都市中，有9個都市房價呈現上漲、5個呈現下跌、2個呈現持平。。在房價下跌的城市中，北京跌勢最重、下跌1.2%、房價指數降至98.7，其次依序為上海下跌1.0%、曼谷跌0.4%、倫敦跌0.2%，台北則微跌0.1%至116.9。

日媒指出，大阪位居全球主要城市房價漲幅之冠，其中一大原因是「價格仍具吸引力」。研究所指出，以東京港區元麻布的高級住宅每坪價格為「100」計算，大阪僅為71.7，與東京相近，但都遠低於香港的253.2。全球其他知名城市中，倫敦為212.6、台北165.6、上海157.1、紐約153.8，顯示大阪房價仍屬全球主要城市中相對親民。

日本國內房市也同步升溫，日本不動產經濟研究所（REEI）11月20日公布數據指出，2025年10月東京首都圈新建住宅大樓平均售價年增7.1%，來到9895萬日圓，連6個月上漲；其中東京23區漲幅驚人、年增18.3%至1億5313萬日圓（約新台幣3090萬元），持續在1億日圓（約新台幣2017萬元）之上，創歷史次高紀錄。

而關西地區表現也相當猛烈。2025年10月近畿圈（大阪府、京都府等）新建住宅大樓平均售價暴漲63.0%至6175萬日圓（約新台幣1246萬元），4個月內第3度上漲，顯示大阪與周邊城市的房市需求強勁，價格動能持續加溫。

