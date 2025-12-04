好妖！黃金休息 但「這貴金屬」又衝出新高

黃金週三（3日）持穩。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新公布的民間就業數據，顯示勞動力市場仍疲軟，鞏固了聯準會（Fed）下週降息的可能性，黃金週三（3日）持穩，白銀則創歷史新高。

黃金現貨價大致持平，報每盎司4202.06美元，稍早一度觸及4241.29美元；12月交割黃金期貨上漲0.3%，報每盎司4232.50美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，RJO Futures 市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「ADP數據不如市場預期，加上白銀盤中觸及歷史高點，為黃金帶來支撐。黃金目前追隨白銀走勢，白銀則稍微回穩。」

週三ADP就業報告顯示，11月美國民間企業減少3.2萬個職務，低於經濟學家預期的增加1萬個。

芝商所（CME）FedWatch工具目前顯示，Fed下週降息的可能性為89%，大型券商也預測12月9至10日的決策會議將降息。

現貨白銀盤中最高漲至每盎司58.98美元，之後回穩。白銀今年迄今已上漲102%，主因是庫存流入美國後，市場流動性令人擔憂，且白銀被列入美國關鍵礦物清單，供應短缺也是原因之一。

哈伯康表示，白銀的強勁走勢和交易所方面的供給疑慮有關，並認為，白銀很快就能漲到每盎司60美元的里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法