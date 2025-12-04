大學運動員還在上課就能賺代言！他靠NIL商機創業 打造百億級平台

2021 年 NCAA 開放大學體育選手透過代言獲利後，讓NIL商機急速竄升。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國大學運動員NIL（Name, Image and Likeness，姓名、肖像與形象權）商機近年急速竄升，這股浪潮背後的最大平台 Opendorse，已成為連職業運動員都依賴的唯一整合系統。Opendorse 共同創辦人勞倫斯（Blake Lawrence）回憶，10 多年前他還在內布拉斯加大學宿舍時，就和同學庫納利奇（Adi Kunalic）共同打造這款工具，他們原本只是想幫前隊友、當時已經是 NFL 球員的阿穆卡馬拉（Prince Amukamara）處理代言收入，沒想到誤打誤撞成為一條全新賽道，Opendorse 如今已支援超過 10 萬名運動員，並促成接近 10 億美元（約315億元新台幣）的 NIL 交易。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，Opendorse在2012 年成立當時，大多數人連「NIL」是什麼都不知道，他當時和庫納利奇一起打造了一個能自動化流程的應用程式，協助阿穆卡馬拉來處理代言收入。

勞倫斯透露，在北美，只有大約 5000 名職業運動員能靠代言賺錢，這當中包括社群媒體置入、廣告、看板等所有形式。而Opendorse的切入點，就是給這些運動員一個能管理所有事務的平台：「誰付錢、為什麼付錢、他們要交付什麼、合約內容、稅務文件以及相關法規遵循。」

勞倫斯回憶，當時他協助阿穆卡馬拉後，對方的經紀人馬上就打過來，說：「你不能這樣，他是我的客戶。」勞倫斯因此加入了經紀人端的工作流程，但等到代言款項匯入阿穆卡馬拉的帳戶後，財務管理人又打來要求相關文件，之後 NFL 球員工會（NFLPA）也來了，每一個相關利益相關者都要了解。

勞倫斯說：「我們一開始幾乎被各種規則和政策變動打得滿頭包。我們得不斷微調、調整才能活下來。」

2021 年 NCAA 開放大學體育選手透過代言獲利後，Opendorse 立刻把重心轉往更龐大的學生族群，全美約有 50 萬名大學體育選手，規模是職業市場的 10 倍。不過勞倫斯也說，這帶來更多複雜性。

Opendorse平台對大學運動員與職業運動員的運作模式基本相同，但最大的差異在於法規遵循。NCAA 運動員對代言有嚴格限制，例如不能與菸草、酒精或博弈品牌合作，且每一筆交易都必須申報並獲得批准，這些規範由各州與全國層級共同執行，並由大學體育委員會監督。

Opendorse共同營運長丹頓（Steve Denton）在 Opendorse 成立幾年後加入，協助公司規模化。如今，Opendorse在品牌端與運動員端兩線運作，對品牌端而言，首要挑戰是協助企業挑選最合適的運動員合作。丹頓形容Opendorse 的媒合技術是「魚群探測儀」，能依照品牌的受眾、目標、預算與安全指標，自動找出最佳運動員人選。

當品牌決定合作後，Opendorse 會全程處理：提出報價、寄送合約、規範交付項目、處理稅務、取得核准、確認運動員完成工作，以及所有 NCAA 和校方的申報流程。由於大學運動員必須在課業、訓練與比賽間奔波，Opendorse 的技術讓流程簡化到他們可以輕鬆管理。

在運動員端，勞倫斯與團隊致力於讓運動員加入平台，這通常需要到校實地拜訪，還有手把手的啟動流程，這些訓練包括下載App、設定個人資料，以及學習如何專業地呈現自己。

勞倫斯將其比喻為打造履歷：為什麼品牌應該在你校園裡的數百人中選你？學校也扮演角色，監督交易是否符合規定。勞倫斯透露，若一所學校率先與 Opendorse 合作，可在招生時向新秀喊出「本校擁有頂級 NIL 平台」，立刻成為招募優勢。

Opendorse現在的目標，是在 2030 年前替大學體育選手處理 100 億美元（約3159億元新台幣） 的 NIL 收入。

