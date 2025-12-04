UNIQLO「4900日圓」保暖長褲為何大好評？日媒揭密

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以優異的保暖「Heattech」、輕量且保暖的「Ultra Light Down」等產品聞名，日本媒體指出，最近UNIQLO的「保暖機能長褲」正受到消費者搶購，使用者普遍反應良好，甚至還有人說一口氣買了5條，引發熱議。

日媒指出，UNIQLO的保暖機能長褲售價為4990日圓（約1023元新台幣），能在活動時降低束縛感，提供舒適的穿著體驗。設計方面，採用修身錐形剪裁，既能修飾腿部線條，又能將溫暖延伸至腳踝。這款長褲不僅適合日常休閒穿搭，也適合通勤、假日外出等多種場合，可說是一條多功能萬用褲。

使用者普遍反應良好，有人說：「每年都會購入。穿起來溫暖又輕盈。冬天常常要穿很多層會很厚重，但這條長褲即使不穿內搭褲也很暖和。」還有人稱：「腰圍稍大也沒關係，內部有繩子可以自由調整。活動方便又保暖！我已經買了5條！超推薦。」、「材質很順滑，內裡是薄款抓絨，不會太厚卻很暖和！運動或其他用途都很適合。」

如果想找其他選擇，售價1990日圓（約408元新台幣）的無印良品女裏毛寬版褲也是不錯的選項，該款長褲使用適中厚度、柔軟舒適的抓絨運動褲材質，由有機棉與聚酯纖維混紡而成，長期穿著也舒適。

