中國封殺台灣外交！美智庫點名「這城市」讓世界看見台灣秘訣

〔財經頻道／綜合報導〕在中國日益加大的外交壓力下，台灣城市開始扮演「國際外交新角色」。其中，高雄市正積極透過「城市外交」打開國際舞台，成為台灣國際參與的新典範。

美國華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）指出，城市外交指的是「由城市官方代表對外進行的交流與合作」，對象包括其他城市、國家、非政府組織及企業。對台灣而言，城市外交是種策略：透過市級平台，外國可繞過正式承認台灣主權的敏感問題，與台灣城市合作。

高雄市是台灣第2大城市，擁有台灣最大的港口及重工業基地的歷史。現任高雄市長陳其邁多次強調，深化與全球夥伴的交流、貢獻國際合作、提升城市能見度至關重要。

目前，高雄擁有45個姐妹城市關係，僅次於台北的53個。高雄每獲得一個新姐妹城市，便推動「姐妹校合作」，目前已建立220個姐妹校關係，高市行政暨國際處長張硯卿表示，「學校間的合作是長久的，一旦建立交流機制，將自發延續。」

產業合作也是高雄的重點。以波蘭波羅的海沿岸港口城市格丁尼亞為例，其經濟以港口及造船業為主，與高雄工業結構高度相似，基於共同利益與經驗，雙方於2023年開始合作，副市長Bartosz Bartoszewicz訪問高雄，討論淨零政策、智慧交通與港口運營。

此外德國德勒斯登作為歐洲半導體聚落，2025年9月，高雄與德國德勒斯登簽署「城市合作備忘錄」，合作聚焦半導體產業人才培育、能源供應及研發合作。

高雄積極參與多邊合作平台，如歐盟的「國際城市與區域合作（IURC）」及「全球合作與訓練框架（GCTF）」。透過這些平台，高雄分享智慧水管理、智慧交通、低碳農漁業及海洋治理經驗，並與130多個城市互動。

高雄不只做官方交流，也大力推動文化外交。Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars及Blackpink等國際巨星選擇高雄作為台灣巡演城市。據報導，Blackpink於高雄國家體育場舉辦兩天演唱會，創造超過3億新台幣的觀光收益、夜市銷售額提升30%。另外據了解，2025年的「陽光島Vibe音樂節」吸引超過14萬人參與。

「駁二藝術家駐市計畫（PAIR）」提供國際藝術家駐留空間，舉辦展覽與論壇，推動藝術與國際議題對話。張硯卿指出，「我們希望讓世界知道，高雄不只是台灣的港口城市，而是具有獨特文化與治理經驗的國際城市。」

文章指出，城市外交雖不如國家外交敏感，但有時仍會遭遇干擾。2013年，高雄與馬爾地夫簽署姐妹城市協議後即被馬方撤回；2024年，愛丁堡市議會推動與高雄建立姐妹城市草案，也因中國壓力暫緩。此事件也顯示出，北京願意運用政治、經濟、威脅及誘導手段，限制台灣在國際的存在，包括姐妹城市協議。

中國加大對台灣官方外交的壓力，但城市外交成為台灣拓展國際參與的重要途徑。文章表示，高雄作為南部重要港口城市，擁有獨特的海洋治理專長，已成為城市外交的領頭羊。透過積極培育姐妹城市關係、參與多邊合作框架及舉辦國際文化活動，高雄展現了市級外交在繞過國家層級限制方面的韌性。

張硯卿表示指出：「我們希望讓世界知道，台灣不僅只有台北101。我們在告訴世界，什麼是『高雄經驗』，以及高雄能提供世界什麼。」

