張忠謀的豪賭讓台積電稱霸 日本Rapidus想越級打怪《彭博》坦白說

日本政府全力支持的新創晶片製造商Rapidus，正試圖挑戰全球半導體霸主台積電（TSMC）的地位。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府全力支持的新創晶片製造商Rapidus，正試圖挑戰全球半導體霸主台積電（TSMC）的地位，目標直接量產全球最先進的2奈米晶片。外媒對此形容，任務難度不亞於當年美國的「阿波羅登月計畫」，堪稱一場賭上日本科技命運的「登月級賭注」，如同當年台積電押注28奈米製程戰略類似，日本正面臨決定未來數十年技術競爭力的關鍵時刻。

《彭博》報導，Rapidus成立僅3年，目標是跨越數代技術，直接躍進全球最先進的2奈米邏輯晶片製成。但這種堪稱「不可能的任務」讓外界質疑聲不斷，認為這項技術極為複雜昂貴，即便是全球頂尖晶片大廠也鮮少能挑戰。

請繼續往下閱讀...

但若Rapidus成功，這項「登月級賭注」可能改寫日本科技產業的歷史。當今世界依賴台灣的台積電，該公司幾乎壟斷全球最先進的晶片製造，但其崛起之路並非注定。創辦人張忠謀大約15年前回顧，他前曾賭上一切，全力押注當時最先進的 28 奈米製程。

張忠謀引用了莎士比亞的一句話：「人生事業有潮起潮落，抓住洪水期便能通往成功。」張忠謀今年94歲，他說，當年花了不少力氣才說服董事會，當時競爭依舊激烈，加上2008年全球金融危機帶來需求不確定性。

此外而台積電上一個40奈米製程因良率問題而陷入困境（良率指可用晶片佔比），還一度危及與其重要客戶輝達（NVIDIA）的關係。

然而正因這個賭注，最終讓台積電迎來智慧型手機大爆發的浪潮，逐步淘汰眾多競爭對手，打開台灣半導體國際地位，也奠定今日所說的「矽盾」。

如今，日本正面臨類似的時刻。AI與資料中心的爆炸式成長，讓全球對超先進處理器的需求飆升；疫情則證明晶片短缺足以癱瘓整個產業。而一通來自IBM傳奇研究員的電話，讓現任Rapidus董事長獲得製造2奈米晶片的關鍵技術，日本因此取得光靠砸錢也買不到的珍貴的合作與智財起步優勢。

如今日本看到一絲重建本土晶片生態系的機會，同時，台海局勢緊張讓日本政府更加警覺：若持續依賴台灣生產關鍵晶片，一旦中國升高對台威脅，日本恐面臨國安風險。因此重建本土製造能力，被視為一次難得且必要的窗口期。

但報導直指，Rapidus仍面臨高山般的挑戰。第1點是供應鏈不足問題，台積電的最大優勢是耗費數十年建立的完整在地供應鏈，雖然日本已擁有部分材料供應商，但仍需整合完整生態系。

第2點是人才將是日本最難補齊的缺口。未來十年，日本預計將缺少至少4萬名半導體工程師，外媒指出，即便是台灣也面臨類似人才競爭。

報導指出，台積電的做法是與17所大學合作開設57項半導體課程，建立長期人才管道。Rapidus與北海道大學合作已是起步，但遠遠不夠。

第3點在於，爭取民眾支持也同樣關鍵。台積電在台灣不僅是企業，更成為國家象徵，被視為防範地緣政治風險的重要「矽盾」。相較之下，Rapidus極需在日本社會獲得明確的政治與國安論述支持，才能讓龐大公共投資獲得正當性。

報導最後表示，潮水正在上升，日本能否乘勢而起，或是被潮水沖走，將決定未來數十年其科技命運。Rapidus 的挑戰艱鉅，但若日本錯過這股潮流，未來恐被全球半導體競賽甩在後頭。

在半導體生產領域，就如同莎士比亞所說：時機，就是一切。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法