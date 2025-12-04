黃仁勳坦言：就算美國放寬管制 中國也未必願買 H200

對於中國是否會允許企業採購H200時，黃仁勳表示「無法肯定」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三在美國國會山莊受訪時罕見示警：即便華府真的放寬出口管制，他也「不確定中國是否會接受H200晶片」。但此番言論，正值美國參議院擬限制高階AI晶片出口之際，格外引發市場揣測。

據報導，當黃仁勳被問及與川普的討論內容時，他承認兩人確實談過出口限制，但拒絕透露細節。他進入參議院銀行委員會前表示：「我們不知道，也毫無頭緒。我們不能把賣到中國的晶片降規，他們不會接受」。

請繼續往下閱讀...

不過，若H200最終獲准出口中國，將象徵輝達在對川普政府及國會的遊說上取得重大勝利。自川普勝選後，黃仁勳與白宮互動頻繁，他多次強調嚴格管制將反而助長中國本土晶片崛起。他也直言，只要川普希望，他隨時會飛到華府。

目前輝達在中國仍受限於只能銷售低性能、符合管制要求的 H20 降規版晶片。但自該晶片上市後，中國官方就明確要求企業轉向使用國產AI晶片，使得輝達在中國市場處境愈發尷尬。

對此，輝達也嘗試爭取Blackwell架構降規版晶片的出口許可，但在10月的「川習會」仍未獲得突破。相較之下，去年開始出貨的H200性能高於H20，但兩者都是上一代Hopper架構。

知情人士透露，目前《GAIN AI法案》未被納入將於週五公佈的年度國防政策法案（NDAA）的最終文本中。據報導，黃仁勳週三親赴華盛頓斡旋，在國會與多名議員會面，被視為推動事態發展的關鍵一步；市場預計，輝達的密集遊說取得關鍵勝利。

該法案原計劃要求輝達和AMD等晶片製造商，在向受限制國家出口其強大的AI晶片之前，必須優先滿足美國客戶的需求。但在美國出口管制未解、降規晶片遭冷落的現實下，就算美方大門重新開啟，中國是否還願意買單輝達H200，黃仁勳的答案很明顯：「不確定，甚至可能說不」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法