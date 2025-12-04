烏克蘭和平協議無望？美俄「5小時談不出結果」 國際油價急拉

國際油價週三（3日）收盤走高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（3日）收盤走高，主因美國與俄羅斯未能達成結束烏克蘭戰爭的協議，使得放寬對莫斯科石油業制裁的可能性落空。不過，市場對供應過剩的擔憂，仍限制了油價的漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 31 美分、或 0.5%，收在每桶 58.95 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油收漲 22 美分、或 0.4%，報每桶 62.67 美元。

美國能源資訊署（EIA）週三表示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存全數增加，加劇市場對供給過剩的疑慮。

截至 11 月 28 日當週，原油庫存增加 57.4 萬桶；而路透調查顯示，分析師原本預期將減少 82.1 萬桶。

另外，汽油庫存激增 452 萬桶，遠高於分析師預估的 150 萬桶增幅。包含柴油與供暖油在內的蒸餾油庫存則增加 210 萬桶，同樣超出預期的 70 萬桶。

BOK Financial 交易部高級副總裁基斯勒（ Dennis Kissler）表示：「全球供給整體仍然相當充裕。由於烏俄和平協議將延後，市場正在自行調整。」、「市場仍處於高度緊張的交易狀態，因為我們正面臨重大地緣政治風險。」

俄羅斯政府週三表示，俄羅斯總統普廷與美國總統川普的高階特使進行了五小時會面，但雙方仍未能達成妥協。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法