小倆口靠「橄欖油」當副業爆紅！竟變月收47萬元品牌

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對32歲的夫妻檔卡里佐薩（Mariana Carrizosa）和哈拉米洛（Sebastian Jaramillo），最初只是在家自製風味橄欖油，並分送給親友，結果口碑越來越好，夫妻兩人於是共同經營起了副業，結果現在已經成長為風味橄欖油品牌 Fiera Flavors，兩人目標是在明年讓營收翻倍，達到每個月1.5萬美元（約47.3萬元新台幣）的穩定銷售額。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，卡里佐薩和哈拉米洛從哥倫比亞波哥大搬到美國德州奧斯汀後，共同打造了 Fiera Flavors這個風味橄欖油品牌。創業當時，卡里佐薩在管理諮詢公司「貝恩策略顧問」（ Bain & Company）擔任顧問，哈拉米洛則經營自己的軟體開發公司，他至今仍在管理。

卡里佐薩分享，兩人第一次約會的時候，哈拉米洛之後做了第一版的風味橄欖油，她實在太喜歡了於是帶回家，之後把它試在各種料理上，也送給朋友和家人，就這樣自然而然地發展起來了，到了今年 5 月，他們終於在美國賣出第一瓶商品。

卡里佐薩分享，經營食品品牌最重要的工作，就是取得相關許可與打造品牌形象，包括讓食品安全配方通過驗證、公司登記、商標申請，以及建立產品視覺風格等，她透露，整體花費大約 1.5 萬至 2 萬美元（約63.1萬元新台幣），主要花在食品科學顧問、法規許可與品牌設計上。

卡里佐薩表示，創業初期她每天花好幾個小時手動寄信給店家、再逐一追蹤，只為了讓商品進入通路。後來哈拉米洛做了一個自動化工具，讓整個流程更自動化，結果合作店家在短短幾個月從 5 家飆到 40 多家。

卡里佐薩表示，Fiera Flavors在美國大概花了幾個月才建立穩定銷售。要靠商品試吃、曝光與重複接觸，才能讓人願意嘗試、喜歡、再回購。她透露：「我們跑農夫市集、做店內試吃，甚至拍一些搞笑社群影片，只為了讓更多人知道品牌。我們的目標是明年將營收翻倍，達到每月穩定 1.5 萬美元的銷售額。」

