美勞動市場疲軟加劇！小企業大裁員11月小非農就業人口減3.2萬

美11月ADP就業人口意外減少3.2萬人。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕有「小非農」之稱的ADP就業報告3日公佈，數據顯示，美國11月勞動市場放緩加劇，私人企業就業人數減少3.2萬人，創2023年3月以來最大減幅，其中小型企業衝擊最大。

CNBC報導，隨著對美國就業狀況的疑慮升高之際，ADP的數據顯示該問題較預期嚴峻。11月就業人口較10月大幅下滑，且遠低於道瓊經濟學家預估的增加4萬人；10月經向上修正後新增就業人數4.7萬人。

報導說，員工人數超過50人的較大型公司實際淨增9萬就業人口，然而員工人數低於50人的企業則流失12萬份工作，其中員工人數在20至49人之間的公司減少7.4萬人。

薪資成長也放緩，留任員工薪資年增4.4%，較10月下滑0.1個百分點。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，「由於雇主面對謹慎的消費者以及不確定的總體經濟環境，因此近期招聘波動較大；儘管11月的就業放緩是普遍現象，但本次主要是由小型企業的裁員使然」。

ADP就業報告是聯準會（Fed）12月9日至10日召開政策會議前最後一個就業數據。儘管一些決策官員對於是否需進一步降息表示遲疑，但期貨交易員目前押注降息機率逼近90%。

最近幾週，聯準會內部對於降息意見分歧，一部分官員認為降息是避免勞動市場進一步惡化的必要之舉，而另一些則憂心再度降息恐推升通膨，目前的通膨已遠高於聯準會設定的2%目標。

