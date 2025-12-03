港媒：經濟差繳不出貸款 中國小微企業243萬套房產面臨查封

瑞銀表示，中國房地產價格持續下跌和經濟疲軟，可能導致貸款違約率上升，到2027年，銀行業從小型企業收回的房屋數將達243萬套。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，瑞銀表示，中國房地產價格持續下跌和經濟疲軟，可能導致貸款違約率上升，使遭銀行查封法拍的房屋數量激增，進一步延長中國已持續多年的房地產危機。

瑞銀中國房地產研究主管林鎮鴻表示，到2027年，銀行業從小型企業收回的房屋數將達243萬套，中國多數的小型企業都已房地產作為抵押來獲得貸款，拍賣這些遭查封的房屋可能會影響中國每年約四分之一的新屋銷售，並進一步壓低中古屋價格，「這是我們擔憂的一個重大風險」。

自COVID-19疫情爆發以來，中國加強對企業經營貸款的核發力道，以支持小微企業和自營商。林鎮鴻指出，截至今年9月底，這些小微企業和自營商的未償貸款餘額達36.1兆元人民幣（新台幣160.2兆元），約為疫情前的3倍。與此同時，中國房地產價格已從高峰下跌約35%，導致銀行的抵押品價值暴跌。

林鎮鴻在1場網路研討會上表示：「面對資產已成為負值，房主可能不得不補足差額，也可能不得不自行出售房產，或被迫出售房產。」

瑞銀估計，到今年年底，這些小型企業被查封法拍的房屋數量將達64萬套，2026年將增至147萬套，假設中國銀行業不良貸款率達1.6%，到2027年將達到243萬套。中國國家金融監管總局的數據顯示，截至第三季底，中國銀行業的不良貸款率為1.52%。

摩根士丹利2日發布報告指出，11月中國百大房企的銷售額年減36%。中原地產發布的數據顯示，中國一線城市中古屋平均價格已跌至2016年年初的水準，幾乎抹去了近10年的漲幅。

林鎮鴻表示，除非北京公布重大刺激措施，中國的房地產價格至少在未來2年將繼續下跌，2026年下跌10%，2027年再跌5%。

