IDC：蘋果助攻今年全球手機出貨 記憶體短缺導致明年售價上揚

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新報告指出，受惠於蘋果在今年旺季的強勁銷售表現，加上新興市場快速成長，以及中國市場保持穩定，預估2025全年全球智慧手機出貨量為12.5億支、年增1.5%，高於先前預估的年增1%；不過，由於記憶體短缺，可能推升明年手機平均售價，導致2026年出貨量年減1%。

IDC表示，蘋果iPhone 17系列新機的強勁需求，大幅推升銷售表現，中國作為蘋果最大的銷售市場，10月、11月市占率皆超過2成，明顯超越競爭對手，也帶動整體第4季的區域市場出貨量年增幅度預估值達17%，較先前預估成長8個百分點，蘋果今年在中國市場的出貨表現，也從先前預估的年減1%反轉向上至年增3%。

IDC提到，蘋果第四季強勁的出貨表現也同樣出現在美國、西歐等原先市況比較疲軟的市場，預估蘋果2025全年出貨量可望創下歷史新高，年增6.1%；2025年的市值規模亦可望超過2610億美元（約新台幣8兆2084億元）、年增7.2%。

IDC認為，雖然整體手機短期展望趨強，但是目前記憶體價格高漲，推升品牌業者成本，尤其是價格較為緊張的安卓（Android）中低階機種，衝擊會尤其明顯，品牌業者會面臨越來越大的漲價壓力。有些品牌勢必調高售價，另一些則會將產品組合調整至毛利較高的高階機種，以吸收記憶體成本對物料清單（BOM）的影響。

IDC觀察，隨著記憶體元件愈加短缺且價格上升，加上蘋果將下一代基本款iPhone的上市時程從2026年秋季延後至2027年初，導致iOS機種明年出貨量預估年減4.2%，連帶影響產業表現。明年對產業來說將是艱困的一年，預估全球智慧型手機出貨量年減0.9%，較先前預估值下修2.1個百分點，平均售價將提升至465美元（約新台幣1萬4535元），整體市值規模預期將衝上歷史新高，達到5789億美元（約新台幣18兆元）。

