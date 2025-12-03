中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」

中國發出「不要去日本」的警告後，京都的遊客是否減少了？熱門的景點依然是人潮洶湧。（擷取自今日日本新聞）

〔財經頻道／綜合報導〕中國發出「不要去日本」的警告後，京都的遊客是否減少了？今日日本（Japan Today）記者實地採訪發現，中國遊客的確變少了，但來自國際各國的遊客絲毫未減，京都熱門的景點依然是人潮洶湧。絡繹不絕的遊客和交通擁塞，甚至讓人感到簡直是「人間地獄」。

11月中旬，中國政府發布旅遊警告，呼籲民眾避免前往日本。中國遊客是赴日遊客中最大的群體，由於許多中國遊客取消了旅行計劃，人們紛紛討論這場外交爭端將如何影響日本的主要旅遊景點。最大的疑問是京都將會發生什麼事？

近年來，京都越來越受到外國遊客的青睞，以至於在京都最著名的寺廟、神社和購物區，外國遊客的數量常常超過日本遊客，導致許多國內遊客選擇去其他地方度假。那麼，隨著中國遊客數量的驟減，京都是否顯得冷清蕭條呢？居住在日本中部關西地區但不在京都的記者高木遙（Haruka Takagi）對此很感興趣，於是前往京都一探究竟。

從祗園商店街開始，這條商店街從祗園四條車站向東延伸，直通歷史悠久的祗園藝伎區中心地帶。街道兩旁林立著紀念品商店和餐廳，即使是工作日，遙香路過時也人潮洶湧。人行道雖然沒有完全擠滿人，但行人密度也足以讓她根據前面的人調整步伐，因為沒有足夠的空間繞行。

不過，令她驚訝的是，街上大約一半的人是日本人，在非日本遊客中，她看到和聽到了來自世界各地的人，似乎沒有哪個地區或國家的人佔絕對優勢。

遙香轉身走向京都最著名的地標之一清水寺，沿著鵝卵石鋪成的寧寧之道漫步，發現這裡出乎意料地寬敞舒適，人也不多。她甚至開始懷疑清水寺本身是否也會保持這種平靜的狀態……但很快她就​​發現，「不，這種平靜的狀態不會持續下去。」

由於街道狹窄，車輛行駛速度並不快，到許多遊客把這種慢速行駛當作可以隨意橫穿馬路的通行證，導致交通更加擁堵。（擷取自今日日本新聞）

當她靠近清水坂時，這條通往寺廟的斜坡兩側林立著面向遊客的商店和餐館，人群迅速變得異常龐大。日本國內遊客的比例也迅速下降，外國遊客的比例則大幅上升。環顧四周，遙感覺來自亞洲國家的遊客可能略多於其他地區，但她再次意識到，這裡確實有來自世界各地的遊客。

從清水寺旅遊巴士停車場一瞥可以看出，寺廟和周邊地區目前遊客絡繹不絕。

她在返回鎮上的路上看到了一幕讓她非常不舒服的景象。雖然清水坂街上行人熙熙攘攘，但這條街上也有車輛通行。由於街道狹窄，車輛行駛速度並不快，但她看到許多遊客把這種慢速行駛當作了可以隨意橫穿馬路的通行證，導致交通更加擁堵，也迫使出租車司機在被堵住去路時不得不猛按喇叭。高木遙說，簡直就是「人間地獄」。

回到靠近市中心的地方，的下一站是錦市場。即使是週末晚上，這裡也人山人海，幾乎都是國際遊客。除了人潮湧動，Haruka還注意到市場裡商店的商品發生了變化，這讓她感到驚訝。

大約十年前，儘管錦市場已經很受遊客歡迎，但仍有許多店鋪販售新鮮蔬菜和預製的家常小菜，這些都是日本家庭在家會吃的。而現在，Haruka發現，這裡明顯轉向了更精緻、更時髦的食物，例如用高級海鮮製作的壽司，或是和牛烤串上點綴著海膽或魚子醬。如今，這裡與其說是京都的廚房，不如說更像是遊客小吃攤。

沿著錦市場南端一直走，就會到達四條大街，這裡是京都最繁華的地區，匯集了許多知名百貨公司和購物中心。人行道上也擠滿了人，行人緩慢移動，遙看到一些人臉上明顯流露出不耐煩，顯然他們想盡快趕到某個地方。

她也發現，京都公車上臭名昭著的長隊依然存在，當地人和遊客對公車座位的需求都很大。

總體來說，Haruka感覺自從中國政府發佈建議公民不要前往日本的旅行警告以來，京都的遊客數量可能有所減少。另一方面，京都仍然是日本接待的外國遊客中非常熱門的旅遊目的地。即使比幾週或幾個月前人少了一些，京都仍然比幾年前擁擠得多。

