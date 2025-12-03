第一金看央行房市管控短期內不太可能鬆綁 這原因很關鍵

第一金看央行房市管控短期內不太可能鬆綁 。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在中央銀行去年祭出房市第七波信用管制措施與集中度的總量管制以來，第一銀行副總蔡淑慧表示，今年房貸市場明顯降溫，一銀房貸受理件數較去年同期減少4成，撥貸金額也下滑約34%，不過蔡淑慧認為，短期內央行仍不太可能對自住以外的不動產管制措施做鬆綁，主要是「房價沒有明顯回落、仍在高檔」。

第一金今日舉行線上法人說明會，針對近期房市概況，蔡淑慧表示，大約在6、7月房貸受理件數降很多， 9、10 月起，慢慢呈現止穩，撥貸量也逐步貼近去年年底水準。一銀預估明年房貸量能大致與今年相當，可能僅小幅下降。

請繼續往下閱讀...

惟在房價方面，蔡淑慧說，各地區存在些許溢價空間，雖不排除部分個案有微幅鬆動，但建商因土地、營造等成本墊高，加上需顧及預售客戶利益，不太可能輕易調降售價，多以贈送裝潢、擴大優惠等方式維持價格穩定。

因為房價沒有明顯回落、房價仍處於高檔，一銀評估認為，央行短期內不太可能鬆綁房市管制。不過針對自住族群，政策已有調整，《銀行法》第72-2已將青安貸款排除，使得新青安撥貸情況大幅改善。

蔡淑慧表示，此前民眾申請房貸大約需等待1～2 個月，目前大多不需排隊；近期因年底撥貸量較大，11～12 月略有壅塞，但等待時間也不超過一個月。預期 明年 1 月後將恢復至正常的 10～14 天撥貸速度。不過，一般房貸（非新青安）仍須依銀行作業量排程，等待期相對較長。

一銀今年房貸餘額成長約落在 5～6%，明年亦維持相同區間。蔡淑慧說，雖然今年撥貸量下降，但還款速度也變慢，因此，預估明年房貸餘額仍可維持5-6%成長。

蔡說明，民眾還款速度變慢與寬限期拉長有關外，過去民眾寬限期一到就轉貸到其他行庫，現在因為管制趨於嚴格，民眾不再頻繁換屋、且銀行鑒價不易拉高，在「轉貸不易」下，房貸餘額仍可增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法