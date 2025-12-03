在野擋撥補！台電虧損優先打銷 不存電價穩定基金

電價審議會考量政府爭取撥補預算屢遭否決，決議台電累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，強化台電結構。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今（3）日召開第3次電價費率審議會，考量政府近年多次向立院爭取撥補台電預算遭否決，會中決議在台電累積虧損未彌平前，暫不提撥電價穩定基金，等於未來台電若轉虧為盈，可優先以盈餘全數打銷累虧，不必再提撥基金，以改善台電財務體質。但也意味國際燃料又有劇烈波動時，將沒有「銀彈」可穩定電價。

經濟部今決議115年度輸配電業各項費率，主要是針對輸配電業，一般民眾電價不受影響，但審議會也對電價穩定準備處理作法進行討論。

經濟部指出，審議會考量政府爭取撥補預算屢遭否決，決議台電因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。

電價穩定準備即「電價穩定基金」，台電依公司法規定，有盈餘可全數用於打銷累虧；但台電狀況特殊，2015、2016年累虧也是近千億元，但國際燃料大跌而產生超額盈餘，當時電價審議會沒讓台電全數用來打銷累虧，而是設計出「電價穩定準備」，台電保有合理利潤可降累虧，但超額盈餘得要存入「電價穩定準備」，避免國際燃料暴衝造成電價劇烈波動。

根據台電官網顯示，截至今年前10月稅前盈餘為694億元，累積虧損為3527億元，負債比率90.6%。台電11、12月按照往年售電情況會虧損，但今年可望終結連續3年虧損，且估計會有超過百億盈餘。

依規定，輸配電各項費率每年檢討，本次審議後，費率平均合計值將自每度0.8465元降至0.7457元，再生能源綠電直轉供不排碳費率為每度0.3052元，皆自明年起適用。

至於去年線路設置費未完全反映部分，本次決議應合理調整，低壓因去年未調整、此次調幅相對較高；高壓以上去年已部分反映，本次調幅較小，整體平均調幅約13%，主要為建商及產業擴建用電時的一次性費用，對一般民眾影響有限，亦自明年起生效。

