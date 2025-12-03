AI狂潮記憶體全面供應吃緊 SK海力士：短缺恐持續至2027年底

記憶體全面供應吃緊。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透3日報導，全球記憶體嚴重短缺，正迫使人工智慧（AI）相關企業與消費性電子產品業者搶奪日益緊繃的供應。記憶體巨頭三星與SK海力士已宣佈投資擴建產能，但新建產能須費時兩年，SK海力士預估，記憶體的短缺將持續至2027年底。

日本電子產品商店已開始限制硬碟購買數量。中國智慧手機製造商也對價格上漲提出警告。知情者透露，包括微軟、Google與字節跳動等科技巨頭現在競相確保美光、三星與SK海力士的記憶體供應。

該供應緊張幾乎涵蓋所有類型的記憶體，從用於隨身碟與智慧手機的快閃晶片到資料中心AI晶片內的先進高頻寬記憶體（HBM）全都供應吃緊。市場研究公司集邦科技數據顯示，自2月以來，部份記憶體價格已翻漲逾1倍。

該後果可能溢出科技領域，許多經濟學家警告，持續的短缺風險將放緩AI帶來的生產力提升，拖延數千億美元的數位基礎建設，而隨著許多經濟體致力抑制物價上漲以及因應美國關稅之際，這也可能增添通膨壓力。

科技顧問公司Greyhound Research執行長戈吉亞（Sanchit Vir Gogia）說，「記憶體短缺問題已逐漸從零件層面的疑慮上升至總體經濟的風險」。他補充，AI的擴張「正撞上無法滿足其實際需求的供應鏈」。

報導說，記憶體業者正竭力滿足輝達以及Google、微軟與阿里巴巴等科技巨頭對先進晶片的龐大需求，結果陷入雙重困境，亦即他們仍無法為AI競賽生產足夠的高階半導體，同時因減少傳統產品生產，而抑制了對智慧手機、個人電腦與消費性電子產品的供應。

集邦科技數據顯示，DRAM供應商平均庫存水準已從7月的3至8週降至10月的2至4週，而在2024年底則為13至17週。分析師預期，只有規模龐大、財務強健的企業才能承受暴漲的價格。

三星上月將伺服器記憶體漲價60％，10月訪問南韓，與三星董事長李在鎔吃炸雞的輝達執行長黃仁勳證實該漲價，但強調，輝達取得充足供應。兩名知情者也透露，Google、亞馬遜、微軟與Meta上月向美光提出無限量訂單的要求，表示如論價格如何，將盡可能多採購。

阿里巴巴、字節跳動與騰訊也像供應商施壓，遊說三星與SK海力士遊說產能，一名知情者說，「所有人都在苦苦哀求供貨」。

Counterpoint Research預計，先進和傳統記憶體的價格將在第4季上漲30%，並在2026年初可能再上漲20%。

