同行不是冤家？OPEN小將、福利熊首度同台尬舞

台灣連鎖暨加盟協會今天舉行「2025全國商店優良店長表揚暨第28屆傑出店長」公開表揚活動，向來王不見王的統一超商吉祥物OPEN小將和全聯福利熊，今天也首度同台尬舞。（台灣連鎖暨加盟協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會今天舉行「2025全國商店優良店長表揚暨第28屆傑出店長」公開表揚活動，向來王不見王的統一超商吉祥物OPEN將和全聯福利熊，今天也首度同台尬舞。

台灣連鎖暨加盟協會已經連續31年舉辦優良店長表揚活動，今年共有47家連鎖企業、266位優良店長接受表揚。

請繼續往下閱讀...

這些第一線優良店長平均年齡39歲，在公司平均年資13年，擔任店長平均年資8年，具高度品牌忠誠度及穩定扎實的門店管理經驗。

為鼓勵店長精進自我，協會連續28年舉辦傑出店長選拔，今年共有162位店長參與選拔，歷經半年的多元評核，包括店務管理、創新經營、神秘客訪查、公益社福、社區清掃與面試競賽等項目。

共有39位店長突破重圍當選傑出店長，黑橋牌前年參選失利，今年捲土重來，即奪下高分佳績，當選兩位傑出店長。

信義房屋、曼都、統一超商、台灣大哥大、遠傳電信、全國電子、康是美、全家便利商店、麥當勞、摩斯漢堡等企業也都有兩位以上當選傑出店長。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示，2025年零售與連鎖產業正邁向智慧化與永續化並行的新階段，科技應用逐漸普及，但面對面的門市服務仍是影響顧客體驗的核心。優秀店長透過專業管理、流程優化與團隊帶領，為企業在快速變動的市場中提供穩定支持，也是品牌維持競爭力的重要力量。

「同行不是冤家，異業可以為師」更是產業交流的重要精神，今年頒獎典禮特別召集各連鎖企業出動品牌IP吉祥物，串連各品牌獨一無二形象的可愛、富有生命力的IP明星吉祥物同台尬舞為店長們喝采。

包括大全熊、小如、Q寶、福利熊、OPEN小將、肯德基爺爺、愛喜哆鹿、大獅、FamiPort寶寶、威狗等明星IP吉祥物同台，共同展現連鎖品牌創意與活力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法