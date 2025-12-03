從3千元副業到6億公司 3個大學好友「聊天」賺出媒體王國

美國三位大學好友將100美元的副業發展成了價值2000萬美元的運動媒體巨頭。（取自網路）

美國三位大學好友將100美元的副業發展成了價值2000萬美元（台幣6.25億元）的運動媒體巨頭。

哈里特·帕塔克（Harit Pathak ）、賈斯基拉特·阿羅拉（Jaskirat Arora）和蘇裡揚什·蒂巴雷瓦爾（Suryansh Tibarewal）從未想過，他們在WhatsApp群聊中的體育閒聊，有一天會發展成一家價值數百萬美元的媒體公司，EssentiallySports（球迷視角）正是這樣誕生的。

這些大學好友用100美元和一個WhatsApp群組，打造了一家以粉絲為中心的體育媒體公司。

在成為美國排名前10名的體育媒體平台之前，EssentiallySports只是由一群印度大學生出於熱情而創辦的項目，他們對自己喜愛的體育運動獲得的報道很少感到沮喪。

帕塔克是一位鐵桿網球和WWE（世界摔角娛樂）粉絲，他花了大量時間在網路上與人討論體育，最終將這些討論發展成了一個面向朋友和同學的公共部落格。隨著社群的壯大，三人開始利用Reddit論壇和Facebook粉絲專頁來吸引流量。

創辦人曾經一邊從事全職軟體開發和顧問工作，一邊兼職經營EssentiallySports。用戶參與度一直在穩定成長，但在2019年美國網球公開賽期間，用戶量更是突飛猛進。

帕塔克說：這表明，市場對以球迷視角出發的新聞報導有著真正的需求。這種報導方式能夠捕捉到我們所說的「瞬間背後的瞬間。」

EssentiallySports的編輯策略是：他們不只是追逐比賽回顧或自由球員市場動態。相反，他們挖掘富有創意、出人意料的角度，有時甚至細緻到傳奇運動員頭上一根不聽話的頭髮。

帕塔克說：「我們盡量減少直接報導，專注於獨特的視角。網站上的每一寸空間都經過精心設計，我們想報導其他媒體沒有觸及的故事。」

EssentiallySports的下一個重大轉折點在新冠疫情。當大多數出版機構大幅縮減產量和人員規模時，EssentiallySports卻抓住這個機會。他們順應了以電影《最後一舞》為代表的體育紀錄片熱潮，將這部如今已成為經典的系列紀錄片的每一集都當作一場體育賽事來對待。

這一賭注取得了成功。球迷們渴望獲得全天候的賽事報道，而ES成為了滿足這種需求的最佳平台。

這種高度專注帶來了巨大的成功，公司在零外部投資的情況下，每年營收達到約2000萬美元。帕塔克說：我們非常靈活，所以我們能採取競爭對手無法採取的行動。

創辦人沒有向創投公司推銷或尋求天使投資人，而是自掏腰包拿出100美元創辦了這家公司。「我們花了八個月才賺到最初的一百美元」，帕塔克笑著說：「我們用這些錢支付了伺服器託管費用。」

目前，公司的收入主要來自網路廣告，不過最近也努力實現多元化，在美國組建了一支銷售團隊，以增加聯合發行收入。

熱門賽事、球星動態不漏接

