獲利拚新高！第一金：明年股利優於今年 現金配發率至少6成

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金（2892）今日舉行線上法人說明會，第一金與旗下第一銀行前三季獲利同創歷史新高，邁入年度最後一個月，第一金對全年營運保持樂觀，預估全年獲利可望再創新猷，第一金副總李淑玲表示，股利將反應獲利成長，「明年股利一定比今年好」，同時，現金配發率至少6成以上。

第一金前三季稅後盈餘216.99億元、年增4.3%，每股稅後盈餘1.51元，其中，一銀獲利達205.51億元，年增5.7%，主要受惠於銀行利息收入與財管手收成長，金融商品雖因聯準會（Fed）降息，SWAP換匯收益減少，但仍維持一定動能。

一銀估今年利收可望有6％成長、手收約7-8%；SWAP截至10月獲利約105億元，估全年130-135億元，較去年減少約15%，使金融商品今年獲利約200億元，較去年衰退約1成。

展望明年，一銀預估Fed將再降息兩次，SWAP收益會進一步降至100億元左右，銀行規劃透過其他高息操作、逢高佈局利率較高的債券等彌補部分SWAP衰退，估明年金融商品獲利約180億元。

另外，海外分行經過2-3年資產清理、體質調整後，放款動能恢復正常，加上台商因應關稅調整，海外重新佈局，推升授信需求，一銀明年放款重心將從台幣轉向外幣，目標外幣放款成長15%，由於外幣放款利差比台幣高出80-100基本點，將可帶動淨利收成長。

台幣的放款則將從過去房貸、大企業為主轉利差較大的中小企業。財管手收也將伴隨外幣放款成長、以及高資產客戶基金銷售成長等，明年將有15%成長。

整體而言，明年外幣放款將是主軸，帶動淨利收與淨手收成長以彌補金融商品獲利下滑。

第一金表示，雖然明年全球景氣環境趨緩，但金控仍會以「獲利持續成長」為核心方向，將調整放款結構，爭取台商海外投資與聯貸商機，並深耕亞灣專區，開拓私人銀行業務版圖，引進AI科技增進營運效率。同時，提升證券、人壽子公司市場競爭力，打造金控第二獲利引擎，追求金控獲利穩健成長的永續目標。

