現用戶提領潮？ 一卡通：錢包無須全部提領 ｢重磅回饋」將登場

原 LINE Pay 中的 iPASS MONEY 中所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有錢包儲值金及功能都將持續服務。（一卡通提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」今日正式上線，隨即引爆申辦潮，原提供LINE Pay轉帳服務的一卡通iPASS MONEY，用戶必須下載獨立APP，否則無法再儲值、交易、生活繳費，不少用戶因此詢問要如何提領原錢包內的儲值金額？一卡通今日特別澄清，錢包中的款項「無須全部提領」，只要下載「一卡通iPASS MONEY」APP，完整的錢包、轉帳及繳費等服務立即可以使用。

一卡通董事長廖泰翔今日強調，「超過 720 萬用戶的錢包都還在，一卡通會透過iPASS MONEY APP 持續提供直覺、流暢的使用體驗。」 為感謝用戶支持並鼓勵民眾體驗 iPASS MONEY 全新的支付服務，一卡通「預告」，近期將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等超值好康，最大獎還可iPhone 17 Pro 512G 及一卡通綠點，重磅回饋即將登場。

一卡通指出，原 LINE Pay 中的 iPASS MONEY 多數服務已於今（3）日起調整。一卡通強調，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 在114 年 12 月 31 日前仍保留 LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。若要完整使用原帳戶儲值金、好友轉帳、消費支付及乘車碼、生活繳費等全數服務，必須下載「一卡通iPASS MONEY」APP。

對於可能出現的錢包提領潮，一卡通表示，iPASS MONEY的使用不只有轉帳，更支援全台各家銀行信用卡綁定付款。在國內消費方面，全國共用的 TWQR 共用碼及乘車碼，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過 50 萬個；也提供超過 8,200 項生活繳費服務，範圍涵蓋水電、學雜費、稅捐、醫療等項目。

熱愛旅遊的用戶，只需將 APP 切換至「日本版」，即可輕鬆在支援 PayPay 的商家跨境支付，享受輕鬆便捷的日本旅遊體驗。同時，iPASS MONEY 推出的「一卡通綠點」回饋機制，鼓勵環保理念，累積與使用場域遍及生活繳費、全台超商及交通月票，並可追蹤個人減碳量，將每次支付化為永續行動。

