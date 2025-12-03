巨大遭美指控強迫勞動 經部辦宣導會吸半導體等500家企業參加

巨大捲入強迫勞動疑雲，美國CBP首對台製造業祭出暫扣令。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國自行車龍頭巨大日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對巨大發布暫扣令，此案引發高度關注。經濟部為協助產業界掌握重要貿易夥伴國保護勞動權政策發展、法令規定，將邀請國外專家舉行宣導說明會，以利企業界評估勞動人權風險，有效預防、改善、降低遭指控強迫勞動風險。

首場宣導會「美國強迫勞動法規宣導會」於3日舉行，貿易署邀請美國Crowell & Moring LLP法律事務所四位法律專家與會，說明美國海關暨邊境保護局（CBP）依據「1930年關稅法」第307條所實施的暫扣令（WRO）、「維吾爾強迫勞動預防法」（UFLPA）執法方向與趨勢，協助台灣業者掌握國際供應鏈法遵要求，並建立盡職調查能力，降低國際貿易風險。

請繼續往下閱讀...

今宣導活動共吸引逾500位產官學代表線上參與，包括半導體、金屬製造、機械、紡織製鞋、自行車、電子零組件、醫療器材等重要產業供應鏈，以及進出口貿易商等企業參與。

另有數十家重要公協會代表及法人研究機構參與，包括中經院、台經院、資策會、人權組織及多所大學參與，顯示強迫勞動已成為產業界共同關注議題。

美國法律專家於會中說明，在最佳實踐方面，企業應加強從原料到最終產品之供應鏈溯源、人權盡職調查、定期的訓練等工作，並強調事前做好法遵之重要性，以降低貿易風險。會中業者也踴躍提問，關切議題包括原產地認定、外籍移工管理、供應商風險，以及招募機構責任等。

貿易署也另外規劃於17日舉辦「歐盟禁止強迫勞動產品規章（EU FLPBR）說明會」，將邀請歐盟Van Bael & Bellis法律事務所律師線上主講，協助業者進一步掌握歐盟相關政策動態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法