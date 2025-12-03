陳伸賢獲「水務傑出卓越獎章」

環境部政務次長葉俊宏（右）特別頒發「水務傑出卓越獎章」給中興工程董事長陳伸賢（左）。（中興工程提供）

〔財經頻道／綜合報導〕臺灣水務產業發展協會，近日頒發「水務傑出卓越獎章」給中興工程顧問股份有限公司董事長陳伸賢董事長，表彰他從中央水利主管機關到直轄市政府及產業界的完整歷練，展現其持續推動台灣水務環境精進與產業升級的關鍵角色，

臺灣水務產業發展協會每年度均會針對水務產業有卓越貢獻的優秀水務專業人員進行評選與獎勵。

請繼續往下閱讀...

據指出，陳伸賢為國內知名治水專家，公務生涯從基層技佐、勞委會處長、水利署署長，一路歷練至地方政府副首長，經驗豐富。曾榮獲行政院模範公務員、美國科羅拉多州立大學傑出校友獎、全國水利傑出貢獻獎項-大禹獎等殊榮。

在水利署署長任內，陳伸賢更先後完成員山子分洪道工程、石門水庫改善工程。同時，陳董事長還爭取8年800億的流域整體治理計畫，從流域上、中、下游整體來治理水患。

陳伸賢表示，台灣水務領域廣泛，從水患治理、水利工程，到近年的數位轉型、淨零碳排、環境永續，國內水利人才濟濟，他期待長江後浪推前浪，他一生也以水利人為榮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法