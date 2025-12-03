台灣虎航啟動第3代機隊擴增計畫 總值近400億元

台灣虎航（6757）董事會通過台灣虎航第3代機隊計畫，預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並取得4架購機選擇權，此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元（約新台幣212.5億元）；購機案總金額約5.86億美元（約新台幣183.7億元），總值近新台幣400億元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣虎航（6757）董事會通過台灣虎航第3代機隊計畫，預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並取得4架購機選擇權，此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元（約新台幣212.5億元）；購機案總金額約5.86億美元（約新台幣183.7億元），總值近新台幣400億元。

台灣虎航表示，目前台灣虎航仍持續汰舊換新現有機隊，現為8架A320neo及9架A320ceo共計17 架，本次新增的11架A321neo租賃新機，預計於2031年前陸續完成交付，後續4架購機則預計在2035年前全數到位，同時保留4架A321neo購機選擇權，以強化運營彈性。

台灣虎航表示，自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運效率，今日董事會正式通過台灣虎航第3代機隊計畫，此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。

透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，每架次的座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率，進而優化旅客搭乘體驗。

檢視台灣虎航目前的年平均載客率皆超過85%，部份日本航線甚至平均載客率上看9成，表現亮眼，待引進A321neo機隊後，可售機位數增加，其獲利能力也預期可帶動營運績效。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

未來，台灣虎航機隊能更有效支援二線城市的運能補充，且A321neo的單程飛時可達6小時，基本上已涵蓋各東南亞地區的主要航點，除可將現有航網再加密，甚至有助於評估與拓展東南亞航網，屆時也可以台灣作為東南亞地區的旅客中轉東北亞地區的轉運樞鈕，有助於因應航線拓展、旺季需求與市場競爭，提升整體航網競爭力。

