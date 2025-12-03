聯電今年422家供應商參與碳盤查 16家減碳成效卓越獲表揚

聯電12月3日舉辦2025聯電低碳供應商頒獎典禮暨永續分享會，表揚16家在減碳成效上表現卓越的供應商夥伴。（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）於今（3）日舉辦「2025聯電低碳供應商頒獎典禮暨永續分享會」，活動中除分享最新永續趨勢，也表揚16家在減碳成效上表現卓越的供應商夥伴。其中，今年也特別頒發「減碳先驅獎」給3家表現傑出的企業，包括美商科磊（KLA）、HOYA及環球晶圓，期盼藉此鼓勵供應鏈持續投入減碳行動，並展現聯電與供應商夥伴攜手邁向淨零的共同決心。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，在瞬息萬變的環境下，唯有持續強化供應鏈韌性，加速推動淨零轉型，才能有效因應各項挑戰。聯電也持續深化淨零行動，並於2025年正式通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）1.5°C 淨零目標審查，展現公司在減碳上的堅定決心。展望未來，期盼與供應商攜手合作，共同打造更低碳、更具韌性的供應鏈體系。

請繼續往下閱讀...

聯電自2022年啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，攜手大云永續科技顧問團隊，採取策略性且循序漸進的方式，協助供應商進行溫室氣體盤查與管理。到2025年，已有422家供應商積極參與碳盤查及減碳行動，展現產業共同推動永續的決心。聯電預計於2027年達成500家供應商完成碳盤查目標，持續強化半導體供應鏈的永續競爭力，為全球淨零轉型貢獻力量。

聯電今天頒獎典禮中共表揚16家減碳成效卓越的供應商夥伴，並邀請代表性供應商分享推動減碳的實務經驗。未來，聯電將持續深化與供應商的合作模式，不僅延伸既有的溫室氣體盤查成果，更在已經有部分供應商展開產品碳足跡盤查的基礎上，推動更多夥伴加入，以2030年供應鏈減碳20%為目標，共同打造更具韌性與永續競爭力的半導體產業生態系。

2025年聯電低碳供應商得獎名單，減碳先驅獎分別為美商科磊股份有限公司（KLA ）、 HOYA 、環球晶圓。減碳標竿獎分別是杜邦公司、西門子、默克先進科技材料、中國砂輪、梭意科技（Soitec Microelectronics Singapore ）。減碳傑出獎包括關東鑫林科技、台灣巴斯夫、關東電化工業株式會社、三福化工。減碳特殊表揚獎包括天虹科技、美商世偉洛克科技台灣分公司、亞力電機、台灣圓益石英。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法