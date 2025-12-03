自由電子報
黑松首度開設酒品專賣通路 明年雙北續展店

2025/12/03 18:52

黑松食品總經理張智鈞（中）表示，明年黑松將邁入101週年，開出第1家實體通路「黑松酒覓」，象徵黑松在酒類市場從代理走向更完整的服務布局。（提醒您，飲酒過量，有礙健康）（黑松提供）黑松食品總經理張智鈞（中）表示，明年黑松將邁入101週年，開出第1家實體通路「黑松酒覓」，象徵黑松在酒類市場從代理走向更完整的服務布局。（提醒您，飲酒過量，有礙健康）（黑松提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以汽水起家的黑松（1234）食品總經理張智鈞表示，黑松跨足酒類代理已30年，目前酒類創造的營收已逾4成，公司也決定跨入實體通路，在台北南京三民商圈開設首家「黑松酒覓」酒品專賣店，明年將於雙北持續展店，打造連鎖品牌。

張智鈞表示，自1987年政府首度對外開放洋酒市場，黑松即開始代理酒類品牌，目前代理的酒品已逾21個品牌，酒類營收占比已超越4成，過去最高比重曾超過5成，明年黑松將邁入101週年，開出第1家實體通路「黑松酒覓」，象徵黑松在酒類市場從代理走向更完整的服務布局。

他說，「黑松酒覓」不只賣黑松代理的酒品，也賣其他廠商代理的酒品，精選多達千款的酒類產品，橫跨不同單價與類型酒款，包括高粱酒、葡萄酒、威士忌、清酒、利口酒等，品項數較一般連鎖酒品專賣店多出2成。

有別於傳統酒類專賣店僅銷售商品，「黑松酒覓」突破經營框架，於門市內規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」5大空間，將酒類專賣店進化為複合式多功能場所，一次滿足消費者從選酒到品飲的多元需求。

首家店開在南京三民商圈，是考慮此商圈人流高、附近有密集的辦公大樓和社區住宅，可滿足企業和一般民眾送禮和自用需求。

張智鈞指出，「黑松酒覓」未來將採連鎖化的經營模式，初期會以台北市、新北市優先拓點，未來黑松酒品事業會採B2B和B2C雙線並行，可望成為黑松轉動下一個世紀的成長動能。

提醒您，飲酒過量，有礙健康

