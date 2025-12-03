艾恩特加速產能調配 工業、車用新案逐年貢獻

連接器廠艾恩特因應地緣政治與終端需求變化，近年加速調整全球生產配置。（艾恩特提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠艾恩特（3646）因應地緣政治與終端需求變化，近年加速調整全球生產配置，除中國東莞據點外，墨西哥與地中海工廠已成為支撐新產品與新客戶的重要基地。管理層今天在法說會表示，既有產品與部分新案正在逐步轉往海外量產，以因應歐美客戶對供應鏈韌性的要求；隨著車用與工業市場維持穩健，未來兩至三年將可望陸續看到新產品的實質貢獻。

艾恩特指出，近年地緣政治與中國本地疫情限制，使跨國客戶普遍要求供應鏈分散化，公司因此同時啟動兩項調整：其一為將部分既有產品自中國移往海外工廠生產，其二為讓正在開發中的新產品直接由墨西哥或地中海廠區承接量產。目前兩座海外工廠已具備完整產線能力，未來將逐步成為支撐車用與工業大客戶的核心據點，確保供應在外部環境變動時仍具彈性。

管理層，這兩年新案需求明顯增加，產品開發單位工作量維持高檔，多項產品已進入導入或驗證流程。雖然市場仍受總體經濟不確定性影響，但新案時程大多落在未來兩至三年，屆時量產後將開始對營收產生貢獻，帶動公司步入更明確的成長周期。管理層相信未來會「一年比一年好」，主要理由即為新產品的累積效應，以及客戶對公司製造品質與服務的黏著度。

艾恩特目前產品主要應用於車用線束、工業設備與精密零組件。管理層與多家國際車廠保持「每月高層對高層」的會議機制，雙方在車用晶片供應、導入時程與產品設計上均維持高度協作，有助穩定未來訂單能見度。公司認為，車用晶片供應鏈正逐季改善，有利於車用客戶後續的拉貨節奏。此外，工業客戶因自動化與設備升級需求持續存在，使該領域成為營運的另一支撐。

管理層強調，全球經濟仍充滿變數，下半年需求可能受宏觀環境牽動，但公司仍對整體展望保持樂觀。其主要理由包括海外產能逐步到位、車用與工業市場需求穩健，以及新產品的階段性放量。隨著新案陸續進入量產，艾恩特將具備更完整的全球製造配置，並逐步提升國際客戶滲透率。

